Dieta del latte per dimagrire 5 kg in 8 giorni: come funziona e rischi

La dieta del latte per dimagrire 5 kg in 8 giorni è una dieta lampo ampiamente sbilanciata, che prevede alcuni giorni di sola assunzione di latte vaccino (che si può sostituire con quello di mandorle o di soia) e altri in cui si possono aggiungere cibi proteici ipocalorici, come carni magre, formaggi magri, uova soda, frutti con poche calorie. Non si può seguire per più di 8 giorni per evitare carenze nutrizionali gravi.

Sono tantissimi i regimi dietetici che promettono di farci perdere peso velocemente e senza fatica, ma non sempre si tratta di stili alimentari equilibrati e sani. A lungo andare possono, infatti, far male alla salute, soprattutto se si predilige un settore di alimenti, finendo per discriminarne un altro. Va molto in voga ultimamente la dieta del latte, per dimagrire 5 kg in 8 giorni. Come funziona questo regime alimentare, cos’è e quali sono i possibili rischi per la salute delle persone che decidono di intraprendere questo tipo di dieta.

Cos’è la dieta del latte per dimagrire 5 kg in 8 giorni

La dieta del latte arriva dal Portogallo ed è considerato uno di quei regimi alimentari decisamente rigidi. La dieta è principalmente semi liquida, a base, appunto, di latte, come si può ben capire dal suo nome. Si tratta di una dieta lampo che si basa su un solo gruppo di alimenti: come suggerisce il nome stesso, dieta lampo, si può seguire solo per pochissimi giorni, iniziando subito dopo una dieta sana ed equilibrata, per evitare che tali privazioni fatte possano avere conseguenze pesanti sulla nostra salute. A lungo andare, infatti, si possono notare carenze e scompensi nutrizionali.

Alcuni nutrizionisti portoghesi hanno messo a punto questo regime ipocalorico che promette grandi risultati in poco tempo. La dieta del latte, infatti, promette di perdere 5 kg, in 8 giorni di trattamento. Attenzione, però, bisogna seguirla alla lettera e per poco più di una settimana non sono previsti sgarri o eccezioni.

Come funziona la dieta del latte per dimagrire 5 kg in 8 giorni

La dieta del latte si può seguire per un massimo di 8 giorni, durante i quali si può bere solo latte scremato. Durante il giorno si possono anche integrare altri alimenti ipocalorici, come i formaggi magri, le carni bianche e la frutta ricca di acqua. Ogni giorno si deve bere latte scremato e solo in alcuni giorni della settimana si possono aggiungere nella propria alimentazione quotidiana i cibi prima descritti.

Nei giorni in cui si bevono solo latte o altri alimenti liquidi, l’assunzione di calorie è decisamente bassa: solo 500. Nei giorni in cui, invece, vengono concessi cibi ricchi di proteine magre, si può arrivare a 700 calorie. Una dieta fortemente ipocalorica, dunque, che costringe il corpo umano a prendere le riserve di grasso per dare energia a tutto l’organismo. E questo spiega il perché si perdono 5 kg in soli 8 giorni.

Cosa si può mangiare e menù della dieta del latte

Oltre al latte, come abbiamo accennato in precedenza, in alcuni giorni si possono aggiungere alimenti solidi, in quantità moderate:

carni magre come pollo, manzo senza grasso, tacchino

formaggi magri come la robiola, la ricotta e anche i formaggi freschi non stagionati

frutta ricca di acqua, come arance kiwi, anans

Tutto il resto è invece da evitare. Si può bere durante il giorno tè verde in quantità illimitate, a patto di non aggiungere zucchero.

Qui di seguito è riportato il menù della durata di 8 giorni: è sconsigliato continuare più a lungo.

Giorno 1 : 6 bicchieri di latte

: 6 bicchieri di latte Giorno 2 : 4 bicchieri di latte e 2 frutti

: 4 bicchieri di latte e 2 frutti Giorno 3 : 2 bicchieri di latte, 2 frutti e 150 grammi di formaggio magro

: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e 150 grammi di formaggio magro Giorno 4 : 4 bicchieri di latte, 2 frutti e 150 grammi di carne magra ai ferri

: 4 bicchieri di latte, 2 frutti e 150 grammi di carne magra ai ferri Giorno 5 : 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 150 grammi di carne magra ai ferri e 1 uovo sodo

: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 150 grammi di carne magra ai ferri e 1 uovo sodo Giorno 6 : 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo, 100 grammi di formaggio magro, 150 grammi di carne magra ai ferri

: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo, 100 grammi di formaggio magro, 150 grammi di carne magra ai ferri Giorno 7 : 3 bicchieri di latte e 3 frutti

: 3 bicchieri di latte e 3 frutti Giorno 8: 2 bicchieri di latte, 150 grammi di carne, 150 grammi di formaggio magro e 1 frutto

Il latte vaccino si può sostituire con latte di mandorle senza zuccheri aggiunti o latte di soia.

Rischi per la salute

Come abbiamo accennato in precedenza, la dieta del latte per dimagrire 5 kg in 8 giorni può provocare a lungo andare carenze nutrizionali che possono causare conseguenze gravi per la salute di mente e corpo. Le diete lampo, inoltre, non garantiscono risultati duraturi e l’effetto yo yo è dietro l’angolo.

Si tratta di una dieta sbilanciata, che non dobbiamo mai seguire per più di 8 giorni. Inoltre, tra gli effetti collaterali di una dieta a base principalmente di latte possiamo citare diarrea, nausea, mal di testa, gonfiore, problemi intestinali, rallentamento del metabolismo. Senza tralasciare che a livello mentale potremmo sperimentare forte stanchezza e irascibilità.

Questa dieta non può essere usata in gravidanza, in allattamento, nei bambini, negli adolescenti, in chi soffre di malattie particolari e in chi è intollerante al lattosio.