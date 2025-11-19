Lidl promuove ad un prezzo mai visto l’elettrodomestico più quotato: le scorte si sono dimezzate in pochi giorni. Occorre affrettarsi per non rimanere senza.

Le nuove promo Lidl sono tutte allettanti e imperdibili e in vista delle feste di fine anno permettono di realizzare un notevole risparmio. Oltre ad una serie di prodotti alimentari, sono in offerta nei punti vendita della nota catena di supermercati alcuni oggetti dedicati alla casa, al fai da te e al giardinaggio. Tutti articoli che vanno a ruba e che riscontrano sempre il favore del pubblico. Ovviamente la sezione piccoli elettrodomestici riscuote sempre un certo successo, anche perché comprende articoli utili, ricercati, di qualità ad un prezzo decisamente contenuto e concorrenziale rispetto ai competitor.

Del resto la Lidl negli ultimi anni si è guadagnata il favore dei consumatori. E’ oggi un punto fermo della grande distribuzione italiana viste le sue offerte continue e un riscontro positivo da parte dei consumatori che hanno promosso tantissimi dei suoi prodotti. Il brand è presente in tutte le città italiane con diversi punti vendita: dai grandi centri urbani a quelli più piccoli la missione della Lidl è riuscire a raggiugere più consumatori possibili e a quanto pare è riuscita nel suo scopo.

In questi giorni è possibile acquistare uno degli elettrodomestici più popolari e ambiti. Un prodotto utile in ogni casa e anche molto ricercato, che solitamente è in vendita a prezzi non proprio contenuti. Si tratta del forno a microonde Silvercrest® KITCHEN TOOLS, capacità 7 litri. E’ un articolo strutturato, con diverse funzionalità, che non dovrebbe mai mancare in casa. Sono infatti note a tutti i vantaggi che apporta in cucina una forno a microonde, che aiuta a ridurre i tempi ai fornelli ma è utile anche per scongelare rapidamente e scaldare.

Lidl, Il forno a microonde in promo

Il forno a microonde Silvercrest® KITCHEN TOOLS costa solo 59.00 euro. E’ disponibile in tutti gli store dal 20 novembre e fino ad esaurimento scorte. Ovviamente vista la promo imperdibile l’articolo sta andando a ruba ed è già terminato in moltissimi punti vendita: è bene affrettarsi per non rimanere senza. Potrebbe essere il regalo perfetto per Natale, ma anche un modo per rinnovare gli accessori della cucina senza spendere molto.

Il prodotto a 700 v con 6 livelli di potenza. Inoltre ha misure contenute di conseguenza non è molto ingombrante e dispone di un timer di 30 minuti. Il microonde è funzionale e di qualità e adempie a diverse funzioni, tutte utili in cucina. Perché rimanerne senza?