Da Lidl è possibile acquistare prodotti Italiamo a prezzi davvero convenienti. Tutti i dettagli da conoscere

In un periodo in cui fare la spesa può essere complesso per via di rincari e inflazione, da Lidl si trovano spesso offerte molto interessanti, su prodotti di qualità. Ne è un esempio lampante il marchio Italiamo, che produce sapori della nostra terra, e i cui articoli possono essere acquistati a prezzi scontati, per farne buona scorta.

In questo modo, puoi riempire facilmente il carrello. Soprattutto in questa stagione, dove si ha più occasione di stare all’aria aperta, gustare prodotti di eccellenza della cucina italiana è ancor più piacevole.

Con il meteo favorevole, infatti, organizzare un pranzo all’aperto facendo attenzione alla cura dei dettagli e del cibo, è un momento di gioia di cui non privarsi. Ecco alcuni prodotti Italiamo in sconto da Lidl, per ravvivare la tavola con ricette classiche ma intramontabili, della nostra migliore tradizione.

Lidl, tanti prodotti Italiamo in sconto: non perdere l’occasione di portare a tavola sapori autentici della cucina italiana

Quando ci sediamo a tavola, ci piace assaggiare un po’ di tutto, soprattutto in occasione di un evento con più ospiti.

Immaginiamo una domenica in cui familiari e amici si riuniscono, per gustare i prodotti più buoni della nostra tradizione. Tutto deve essere pronto per una certa ora, prima che arrivino gli ospiti. Ma cosa servire a tavola?

Come antipasto, si può pensare a un buon salame Cacciatore Dop, da 1.99 euro. Un assaggio di ricotta di bufala Campana DOP a solo 0.49 centesimi, o una prelibata ricotta salata à la julienne da 0.99 centesimi.

Come primo, da Lidl puoi trovare dei gustosi Tortellini alla bolognese con il 23% di sconto da 1.69 a 1.29 euro, confezione da 250 g. I tortellini possono essere proposti con un buon ragù di carne macinata o della panna deliziosa.

E perché non aggiungere anche della pasta fresca all’uovo ripiena di burrata e ‘nduja oppure di mozzarella, pomodori e olive taggiasche? Costa solo 1.49 euro, in entrambe le versioni. Italiamo, allo stesso prezzo, propone dei ravioloni con tonno e cipolla di Tropea, per deliziare un po’ tutti i palati.

Altra prelibatezza da assaggiare, gli Arancini di Riso Italiamo, venduti in confezione da 500 g a soli 1.99 euro. Con queste delizie Italiamo, il pranzo sarà molto apprezzato e di sicuro, ci sarà più di qualcuno che chiederà di fare il bis, o forse anche il tris.