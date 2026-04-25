Da Barilla a Rummo: da dove viene il grano delle marche di pasta più comprate in Italia

La pasta è uno di quegli acquisti che facciamo quasi d’istinto: la solita marca, il solito formato, la confezione che si riconosce al volo. Eppure basta fermarsi un momento davanti allo scaffale e leggere l’etichetta per accorgersi di una cosa: il grano duro delle marche più note non arriva sempre dall’Italia. Anzi, spesso viene da filiere miste, tra Paesi europei ed extraeuropei. Non c’è nessuno scandalo, né una classifica facile tra grano italiano e grano straniero. Ma un dato resta: chi compra, molto spesso, non sa davvero da dove arriva quello che porta in tavola. Tra origine del grano, luogo di molitura e diciture generiche, fare confusione è fin troppo facile.

La mappa delle etichette: chi scrive 100% italiano e chi resta su UE e non UE

Guardando le confezioni dei marchi più presenti nei supermercati, il quadro è abbastanza chiaro. Ci sono produttori che mettono nero su bianco “100% italiano”: è il caso di linee o marchi come La Molisana, Voiello, Armando e della linea Barilla Al Bronzo. Altri, invece, usano la formula “UE e non UE”. È un’indicazione legittima, certo, ma per chi fa la spesa dice poco o nulla, perché non chiarisce da quali Paesi arrivi davvero il grano. Succede, tra gli altri, con Barilla Linea Classica, De Cecco, Rummo, Divella, Riscossa e Consilia. Poi ci sono casi a metà, come Garofalo, che indica una provenienza mista: Italia e Arizona. Il punto non è dare patenti di merito, ma capire un fatto semplice: un marchio italiano non significa automaticamente materia prima italiana. E sull’etichetta la voce da cercare non è “molitura in Italia”, ma “paese di coltivazione del grano duro”, o una formula simile.

Al supermercato cambiano le linee, cambia anche il grano: i casi Barilla, De Cecco, La Molisana e Rummo

I casi più interessanti sono quelli in cui, dentro lo stesso marchio, cambia parecchio da una linea all’altra. Barilla è l’esempio più evidente: la Linea Classica indica grano UE e non UE, mentre la linea Al Bronzo dichiara 100% grano italiano. Per chi compra di corsa non è un dettaglio da poco, perché il nome resta lo stesso ma l’origine della materia prima no. La Molisana sceglie una strada più netta e punta sul grano 100% italiano, come fanno anche Voiello e Armando, che richiama pure la certificazione senza residui di pesticidi e glifosato. De Cecco e Rummo, due marchi molto riconoscibili, riportano invece la formula UE e non UE, senza specificare i singoli Paesi. Garofalo, da questo punto di vista, è uno dei pochi casi più precisi, con un’origine dichiarata tra Italia e Arizona (USA). Ed è proprio qui che si vede la differenza: c’è chi dà al consumatore un’informazione chiara e leggibile, e chi si ferma a una formula più larga, sufficiente per legge ma poco utile per capire davvero.

Dall’indagine un dato netto: trasparenza diversa, formule vaghe e differenze nella stessa marca

Dalle etichette salta fuori soprattutto una cosa: la trasparenza non è uguale per tutti. La norma chiede di indicare provenienza del grano e paese di molitura, ma tra quello che la legge impone e quello che il consumatore riesce a capire c’è ancora parecchia distanza. La dicitura “UE e non UE” è il nodo centrale, perché mette dentro realtà agricole, standard, costi e filiere molto diverse, ma alla fine informa solo a metà. Allo stesso tempo, il fatto che una stessa marca abbia linee con origini diverse racconta bene come si muove il mercato: da una parte chi guarda soprattutto al prezzo, dall’altra chi cerca una filiera dichiarata, magari italiana. Per chi fa la spesa tutte le settimane, non è un dettaglio astratto. Riguarda quello che paga, quello che sostiene con l’acquisto e anche il rapporto di fiducia con marchi che da anni entrano nelle case. A volte basta solo leggere una riga in più sull’etichetta per accorgersi che quella confezione così familiare, in realtà, racconta molto meno di quanto sembri.