Curcuma, melograno e camomilla alleati naturali anti-Covid

Curcuma, melograno e camomilla possibili alleati naturali anti-Covid: scienziati pensano a riduzione del rischio contagio e di complicazioni.

Da curcuma, melograno e camomilla un possibile aiuto naturale contro il Coronavirus. I ricercatori di tutto il mondo stanno svolgendo una duplice corsa, al vaccino, ma anche a possibili soluzioni che puntino su miglioramenti nello stile di vita e nell’alimentazione quotidiana.

Non la pretesa di curare l’infezione da Covid-19 con spezie e infusi, affermano gli scienziati, ma la convinzione che attraverso alcuni rimedi naturali sia possibile rendere il contagio più difficile e gli eventuali sintomi meno gravi. Di questo avviso anche il Professor Rob Thomas, consulente oncologo per gli Hospital Trust delle università di Bedfordshire e Cambridge.

Lo stesso Thomas ha affermato in questi giorni come sia necessario intervenire, al fine di ridurre i rischi legati alle complicazioni, su una serie di fattori e condizioni come ad esempio le infiammazioni:

La maggioranza delle persone contagiate da Covid che hanno mostrato sintomi gravi presentavano condizioni preesistenti come malattie cardiache, diabete di tipo 2 o sovrappeso, che sono solitamente collegate a diete scorrette o a uno stile di vita sedentario. Ciò rende sensato l’indagare su come delle variazioni nello stile di vita possano aiutare a migliorare le nostre difese immunitarie e l’abilità di combattere contro l’infezione.

Curcuma anti-Covid, lo studio

A questo proposito lo stesso Prof. Thomas sta guidando uno studio, definito “Phyto-V“, presso il Bedford Hospital. La ricerca riprende il filo interrotto 2003 dopo le analisi realizzate per capire come utilizzare i fitoelementi per ridurre il rischio SARS. Un agente virale molto simile a quello (il SARS-Cov-2) che sta causando in questi mesi la pandemia di Covid-19.

Lo studio è ancora in corso e prevede la somministrazione ai volontari, per almeno un mese, di integratori realizzati a base di elementi naturali noti per le proprietà antinfiammatorie e antivirali. Tra questi i sopracitati curcuma, melograno e camomilla sembrerebbero tra i più promettenti. I risultati sono attesi per l’inizio del prossimo anno. Ha sottolineato il Professor Thomas come diverse patologie tra quelle a rischio (come ad esempio diabete e malattie cardiache) portino con sé stati infiammatori sottostanti:

I supplementi realizzati con fitochimici sono sicuri, possono essere sviluppati rapidamente e sono prontamente disponibili. La loro regolare assunzione ha dimostrato di fornire molteplici benefici per la salute, in particolare riducendo i disturbi degenerativi cronici incluso il mio ambito oncologico specifico e l’eccessiva infiammazione cronica.

