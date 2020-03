Olio d’oliva: un rimedio naturale contro l’infarto

Basta un cucchiaio al giorno di olio extravergine d’oliva per ridurre di circa un quarto il rischio di infarto . A sostenerlo una ricerca della Harvard T.H. Chan School of Public Health , secondo la quale il condimento principe della Dieta Mediterranea agirebbe da vero e proprio rimedio naturale per la prevenzione dei disturbi cardiaci.

