Camminare allunga la vita, previene diabete e ipertensione

Camminare può rappresentare un rimedio naturale per allungare la vita, oltre a contrastare diabete e ipertensione.

Camminare si conferma un rimedio naturale per allungare la vita e combattere diabete e ipertensione. A sostenerlo due diversi studi, il primo condotto da alcuni ricercatori della University of California San Diego mentre il secondo è stato realizzato dai colleghi della University of Massachusetts. Entrambi sono stati presentati durante la conferenza annuale American Heart Association’s Epidemiology and Prevention svoltasi dal 3 al 6 marzo a Phoenix, Arizona (USA).

Stando ai risultati del primo studio basterebbero tra i 2100 e i 4800 passi al giorno per incrementare la longevità degli anziani. Questo in funzione del fatto che tale livello di attività fisica agirebbe come rimedio naturale riducendo del 38% il rischio di mortalità per problemi cardiaci. La ricerca è stata condotta su circa 6mila donne di età media pari a 79 anni. Ha dichiarato la Prof.ssa Andrea LaCroix, alla guida del gruppo di lavoro:

Malgrado quanto comunemente creduto ci sono poche evidenze che la gente necessiti di percorrere 10mila passi al giorno per ottenere benefici cardiovascolari dal camminare. Percorrere più passi al giorno, anche se soltanto pochi, è un risultato raggiungibile. I conta passi rappresentano un modo facile da comprendere per misurare quanto movimento si fa. Stare in piedi ed essere attivi, anziché seduti, è salutare per il cuore.

Lo studio condotto dai ricercatori della University of Massachusetts si è interessato più nello specifico degli individui di età prossima ai 45 anni. Circa 2mila le persone coinvolte, a cui sono stati applicati dei dispositivi per monitorarne l’attività fisica. Secondo quanto affermato dagli studiosi chi percorreva più passi al giorno (nell’arco di circa 9 anni) ha mostrato un rischio di sviluppare diabete inferiore del 43%. Percentuale che si attesta al 31% relativamente all’ipertensione.

