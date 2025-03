Nel 2025, le persone che hanno compiuto 67 anni e si trovano in situazioni di difficoltà economica possono accedere a una serie di bonus.

Questo sostegno è particolarmente rilevante per chi non ha ancora raggiunto i requisiti per accedere alla pensione o per chi percepisce un reddito molto basso. Gli aiuti disponibili spaziano dalle misure di sostegno al reddito fino ai contributi per le spese quotidiane, inclusi gli esoneri dai pagamenti di ticket sanitari.

Tra le forme di sostegno più significative per chi ha superato i 67 anni c’è senza dubbio l’Assegno sociale, noto anche come pensione sociale. Questa misura è destinata a coloro che, raggiunta l’età pensionabile, si trovano in condizioni di povertà economica, con un reddito pari a zero o comunque molto basso.

Per accedere all’Assegno sociale nel 2025, è necessario avere un reddito annuo inferiore a 7.002,84 euro (14.005,68 euro per le coppie). L’importo mensile di questo sostegno è fissato a 538,68 euro. Tuttavia, per ricevere l’assegno nella sua totalità, è essenziale non avere alcun reddito. Coloro che guadagnano un reddito, anche se inferiore alla soglia stabilita, potranno ricevere un importo parziale, calcolato sottraendo il reddito percepito dal limite stabilito.

Pensione di inclusione: un supporto integrativo

Un’altra misura che può essere richiesta da chi ha più di 67 anni è la Pensione di inclusione. Questo sostegno viene erogato mensilmente su una carta prepagata e può essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità. Con le recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, il limite di reddito annuo per accedere a questa forma di aiuto è fissato a 8.190 euro, mentre l’Isee non deve superare i 10.140 euro.

L’importo mensile della Pensione di inclusione può arrivare fino a 682,50 euro, con la possibilità di ricevere un rimborso per le spese di affitto fino a 162,50 euro. È importante notare che chi ha un reddito pari a zero potrà ricevere l’importo massimo. Inoltre, la Pensione di inclusione può essere richiesta anche se ci sono altri membri della famiglia over 67 o disabili, ampliando così le opportunità di sostegno.

Un’altra importante agevolazione è rappresentata dalla Carta acquisti, che spetta a chi ha più di 65 anni e un reddito inferiore a 8.117,17 euro. Questa carta prevede un valore di 40 euro mensili, ricaricati ogni due mesi. Per le persone con più di 70 anni, il limite di reddito è leggermente più elevato, fissato a 10.822,90 euro. La Carta acquisti può essere utilizzata in supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, oltre che per pagare le bollette di luce e gas, offrendo così un sostegno concreto per le spese quotidiane.

Un ulteriore vantaggio per gli over 65 con redditi bassi è l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Con il codice E01, gli over 65 che appartengono a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro sono esenti da questo pagamento. Questo rappresenta un importante risparmio per molte famiglie, specialmente per quelle che devono affrontare spese mediche frequenti.

Requisiti per accedere agli aiuti

È fondamentale sottolineare che, per accedere a queste misure di sostegno, non è sufficiente aver compiuto 67 anni. Ogni misura prevede requisiti specifici che devono essere soddisfatti. La situazione economica del richiedente viene valutata attraverso parametri come l’Isee o il reddito complessivo annuo. Pertanto, è essenziale informarsi riguardo ai requisiti richiesti per ciascuna forma di aiuto e preparare la documentazione necessaria per presentare la domanda.

Conoscere le opportunità di sostegno disponibili è cruciale per chi si trova in condizioni di vulnerabilità economica. Le istituzioni e i servizi sociali giocano un ruolo fondamentale nel garantire che le informazioni siano facilmente accessibili e che i cittadini siano consapevoli dei diritti di cui dispongono.