Se un amante dello spazio e di tutto ciò che orbita in esso, a partire dai pianeti fino agli asteroidi? Allora non puoi non sapere cosa accadrà in questo mese di marzo.

Ad essere protagonista sarà la Luna e, nello specifico, di uno degli eventi più attesi di tutto l’anno. Stando ai calcoli degli esperti, il tutto dovrebbe accadere intorno al 14 di marzo. Ma di cosa stiamo parlando nel dettaglio?

L’evento dell’anno: l’eclissi totale di Luna. Ma in tutti i cieli sarà possibile osservarla? Cerchiamo di capire bene, in Italia, come vederla e cosa succederà.

A marzo, un fenomeno particolare per la Luna

È uno degli eventi astronomici più attesi in Italia, anche perché capita raramente e, soprattutto, è visibile ai nostri occhi. Stiamo parlando, come dicevamo all’inizio, dell’Eclissi totale di Luna: lei, il nostro satellite, ciò che c’è al di là dei nostri cieli, più vicino a noi, si lascerà vedere in una veste insolita e non come, di solito, siamo abituati a vederla.

Eclissi totale di Luna: ma di cosa si tratta? E’ quel fenomeno astronomico per mezzo del quale la Terra si interpone tra il Sole e il nostro satellite, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. La mattina del 14 marzo, però, assisteremo all’eclissi totale, cioè all’oscuramento della superfice lunare, perché la Luna entra completamente nel cono d’ombra della Terra.

C’è da specificare, purtroppo, che per noi in Italia il fenomeno sarà solo parzialmente visibile e solo in alcune zone della penisola. Dalle ore 6 del mattino del 14 marzo, sino a poco prima che la Luna stessa tramonti con l’orizzonte, il fenomeno sarà visibile.

Cosa accadrà il 14 marzo

Ma, per una migliore e massima visione, dove sarà possibile, sarà intorno alle ore 7.58 che si raggiungerà il picco massimo dell’eclissi, quando purtroppo il sole sarà già troppo alto e, di fatto, il nostro satellite pressoché impossibile da individuare a occhio nudo.

In Italia, “sarà quindi, possibile vedere solo la prima fase di questo spettacolare fenomeno, quella di penombra e d’ombra al mattino prima del tramonto della Luna” – spiegano gli esperti, mentre “la totalità è visibile nell’Ovest d’Europa e Africa, nel Nord e Sud America e negli oceani Atlantico e Pacifico” – concludono.

Perché si verifica l’eclissi di Luna? Ess asi verifica al plenilunio e con la Luna in opposizione al Sole, quando il nostro Pianeta si frappone tra la sua stella e il suo satellite. Così facendo, viene proiettata la sua ombra sul disco lunare. Nel caso dell’eclissi lunare del 14 marzo, si calcola che durerà complessivamente circa un’ora e mezza.