Avere sempre una casa al Top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, quello che non vorremmo fare è spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale a poco costo. Questo è quello che ci propone, questa volta, per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare, per quel che riguarda gli arredamenti, sono previsti sconti che non avresti mai pensato di trovare qui e, invece, eccoteli serviti.

Ikea, i suoi mobili in offerta: ecco quali sono

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che per i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per questo mese di novembre le offerte sono davvero tante e per tutte le forme.

Avresti mai pensato di arredare o di rinnovare ex novo l’arredamento di casa con quelli che sono mobili componibili? La linea “Besta”, caratterizzata proprio per essere fatta da mobili che si compongono e che si adattano a qualsiasi tipo di ambiente, la troverai scontata, in tutto e fino al prossimo 30 novembre, con il 15% in meno del suo prezzo di listino. In occasione del Black Friday, sono davvero tante le offerte presenti e in arrivo da Ikea: un’ampia e vasta scelta ma tutte a tempo limitato.

Ad esempio, al prezzo di soli 637.41€ troverai un mobile con ante, nei colori bianco, nero o marrone, ideale per arredare il tuo living non dimenticando il design delle linee semplici ed essenziali.

Si tratta di un sistema componibile completamente fatto in legno di rovere, dotato di ripiani a giorno e con ante che hanno una chiusura a pressione. Ma c’è anche il mobile da parete effetto noce che troverai al prezzo di soli 193.33€.

E’ disponibile in diverse colorazioni quali bianco, beige, grigio scuro, marrone, nero e verde. Ha dimensioni contenute con una funzione decorativa ma anche protettiva allo stesso tempo, ottimo per personalizzare il tuo soggiorno con quel tocco di classe in più. In ultimo, c’è anche il mobile TV: al prezzo di 254.97€, lo troverai in diverse varianti di colore, adatto a tutte le tipologie di arredamento. Piccoli dettagli che, abbinati bene fra di loro, possono fare la differenza in un arredamento.