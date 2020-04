Coronavirus: Trump propone iniezioni di disinfettante contro Covid-19

Donald Trump ha proposto di valutare le iniezioni di disinfettante e l'utilizzo dei raggi ultravioletti per curare il Coronavirus.

L’attenzione verso l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti è sempre alta. Gli USA sono ormai prossimi a toccare quota 50mila morti da Covid-19, attualmente 49.759, mentre l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sui casi accertati è di 866.646 contagi. Questo mentre dalle autorità statunitensi vengono inviati segnali di ottimismo circa il rallentamento della diffusione del virus.

Il vice presidente Mike Pence ha dichiarato, in relazione alla diffusione del Coronavirus negli USA, che vi sono “molte aree metropolitane che hanno superato il picco”. Un più generale “stiamo facendo progressi” è arrivato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo stesso Tycoon ha avanzato inoltre una particolare proposta per la cura del virus:

Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo.

La proposta di Trump è stata definita dagli esperti come “irresponsabile e pericolosa“, in quanto potrebbe essere scambiata come una possibilità concreta e quindi provata a casa senza aver prima consultato un medico.

Lo stesso Donald Trump ha suggerito di fare ricorso ai raggi ultravioletti per combattere il Coronavirus, considerato che diversi studi hanno indicato la sensibilità del SARS-Cov-2 a luce solare e alte temperature. Pur affermando di non essere “un dottore” e di voler solo “illustrare delle idee”, il Tycoon ha suggerito di fatto l’utilizzo di tecnologie potenzialmente dannose per la salute (con rischi che vanno dall’eritema alla variazione della pigmentazione cutanea, fino al melanoma maligno).

Considerati i diversi ricoveri (oltre alla morte di un uomo in Arizona, di cui abbiamo parlato alcune settimane fa) legati all’assunzione di disinfettanti per acquari, innescata dal sostegno pubblico del Tycoon all’utilizzo di Clorochina, probabilmente il Presidente Trump dovrebbe trovare un modo differente per portare avanti la sua linea politica. Preferibilmente senza scommettere sulla salute dei suoi cittadini.