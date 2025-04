Il bonus tende da sole è una misura governativa che promuove l’efficienza energetica degli edifici, migliorando il comfort abitativo.

Nel 2025, questa agevolazione è stata confermata e sarà disponibile fino al 31 dicembre, offrendo sia ai privati che alle aziende l’opportunità di beneficiare di detrazioni fiscali significative.

Il bonus tende da sole è accessibile a una vasta gamma di soggetti. Possono richiederlo sia i privati cittadini che le imprese, e la forma di detrazione varia in base alla tipologia di richiedente. I privati possono usufruire della detrazione IRPEF, mentre le aziende possono accedere alla detrazione IRES. Questa flessibilità amplia la portata della misura, rendendola utile per diversi tipi di interventi.

Detrazioni e importi

Secondo la Legge di Bilancio 2025, l’importo della detrazione varia a seconda della tipologia di abitazione. In particolare:

Per la prima casa: è prevista una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, portando così a una somma massima detraibile di 30.000 euro.

è prevista una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, portando così a una somma massima detraibile di 30.000 euro. Per le seconde case: la detrazione si attesta al 36% delle spese, con lo stesso limite di 60.000 euro, quindi una somma massima detraibile di 21.600 euro.

È importante notare che dal 2026 le aliquote subiranno una diminuzione, scendendo al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde abitazioni. Dal 2028, si prevede un’aliquota unica del 30% per tutte le tipologie di immobili.

L’agevolazione copre una varietà di dispositivi di schermatura solare, tra cui:

Tende da sole a telo avvolgibile

Tende a rullo

Tende a lamelle orientabili (veneziane)

Tende frangisole per pergole collegate all’abitazione

Questi dispositivi non solo contribuiscono a migliorare l’estetica degli edifici, ma sono anche progettati per ottimizzare la gestione della temperatura interna, riducendo così il consumo energetico.

Per poter accedere all’agevolazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Esistenza dell’immobile: i lavori devono riguardare edifici già esistenti e regolarmente accatastati alla data di inizio dei lavori. Regolarità fiscale: è fondamentale che l’immobile sia in regola con il pagamento di eventuali tributi. Orientamento delle tende: le tende da sole devono essere installate in modo tale da massimizzare l’efficacia della schermatura solare, tipicamente orientate verso sud, est, ovest, sud-est o sud-ovest. Non sono previsti incentivi per tende orientate verso nord.

Questi requisiti sono stati formulati per garantire che gli interventi contribuiscano effettivamente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Il bonus tende da sole rappresenta un’importante opportunità per migliorare l’efficienza energetica degli edifici in Italia. Grazie a questa misura, è possibile non solo contribuire alla sostenibilità ambientale, ma anche godere di un comfort abitativo superiore. Con la continua evoluzione delle normative, è fondamentale rimanere aggiornati sulle modalità di accesso e sui requisiti richiesti per trarre il massimo vantaggio da queste agevolazioni.