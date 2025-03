Vuoi che i consumi della tua bolletta, quanto del gas quanto dell’energia elettrica, si riducano drasticamente? Ecco la soluzione che dovresti adottare immediatamente.

Il tutto parte, se lo hai ancora in casa, dallo scaldabagno: un piccolo aggeggino che ti permetterà davvero di risparmiare sui costi in bolletta che nemmeno sapevi esistesse. Ma di cosa si tratta? Cerchiamo di capire insieme.

Si tratta di due piccoli elementi che, se consulti il tuo idraulico ed il tuo elettricista di fiducia, sapranno di certo consigliarti come adattarlo al tuo apparecchio di riscaldamento.

Costi elevati in bolletta: ecco le soluzioni

Abbiamo ancora sotto gli occhi le bollette dai costi esorbitanti e che, molto spesso, non riusciamo nemmeno più a pagare? Niente più di tutto questo se adotterai alcuni piccoli accorgimenti che ti permetteranno di risparmiare in modo facile e anche veloce. In partica, se lo hai ancora a casa perché, per una qualsiasi ragione, non puoi installare la caldaia, lo scaldabagno fa al caso tuo.

È un elettrodomestico essenziale, bisogna dirlo anche per la motivazione spiegata in precedenza, ma ha anche il suo lato negativo: ha un costo eccessivo sia per la bolletta della corrente elettrica, quanto anche per le utenze di gas e acqua. La sua caratteristica è quella di mantenere l’acqua sempre calda e a temperature elevate, ma non sempre questo è sinonimo di “economia”.

Se non si dispone di un sistema per controllare l’accensione e lo spegnimento dello scaldabagno quanto anche il mantenimento della sua temperatura, è necessario allora porvi rimedio per evitare salassi in bolletta. In che modo? Attraverso l’istallazione di un miscelatore termostatico e di una presa smart.

Miscelatore e presa smart: cosa sono

Il primo permette di mantenere costante la temperatura dell’acqua, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza dello scaldabagno, mentre il secondo consente di monitorare i consumi e programmare l’accensione e lo spegnimento dell’elettrodomestico secondo le reali necessità. Andiamo nel dettaglio.

Il miscelatore è una particolare valvola che consente di avere una temperatura costante dell’acqua, regolando automaticamente il flusso di acqua calda e fredda. Questo, dà la possibilità di mantenere costante anche il risparmio energetico e da perfino la possibilità di mescolare, secondo le nostre necessità, la giusta quantità di acqua, in modo da essere alla temperatura richiesta e sempre uguale.

La presa smart, invece, è una presa intelligente che può essere programmata per accendere e spegnere automaticamente lo scaldabagno in determinati orari. Dà la possibilità di monitorare i consumi anche, se utilizziamo quelle di ultima generazione, anche tramite una app installata sul proprio cellulare, avendo sempre sotto mano i dati visibili di quello che consumiamo.