Come proteggere le piante dal caldo

Non tutte le piante amano il caldo: alcune specie sono invece particolarmente sensibili alle alte temperature e vanno protette. Per farlo ed evitare rischi, esistono diverse tecniche da adottare: la più banale è quella di spostare le piante all'ombra. Ma ci sono altre cose che puoi fare, come la pacciamatura o l'utilizzo di coperture protettive.

Le giornate estive possono essere un momento di relax per molti, ma non possiamo dire lo stesso per le piante. Alcune specie sono particolarmente sensibili a questo clima così estremo, che può causare secchezza, danni di vario tipo e mettere a rischio la stessa salute.

Cosa fare, dunque, per proteggere le piante dal caldo estivo? Vediamo insieme quali sono i rischi per le piante ed i consigli più efficaci per proteggerle dalle alte temperature.

Caldo estremo: i rischi per le piante

Il caldo estremo può provocare diversi problemi alle piante: le alte temperature causano l’aumento dell’evaporazione dell’acqua attraverso la traspirazione, causando alle piante una potenziale disidratazione. La mancanza di acqua indebolisce la pianta e ostacola processi vitali come la fotosintesi.

Il calore può danneggiare le membrane cellulari, portando a foglie secche, appassite o bruciate e riducendo la capacità di assorbire la luce solare e produrre energia.

Quali sono le piante più vulnerabili?

Alcune piante si adattano naturalmente alle alte temperature, ma altre, come rose, azalee, piante ornamentali, piante di pomodoro e zucche, sono più suscettibili ai danni del caldo estivo. Le piante in vaso e da balcone sono particolarmente a rischio, poiché il terreno limitato può surriscaldarsi più rapidamente, mettendo a repentaglio le radici.

Come proteggere le piante dal caldo

Per prevenire la disidratazione e proteggere le piante dal caldo estivo, puoi adottare diverse strategie.

Irrigazione adeguata

Assicurati che le piante ricevano una quantità sufficiente di acqua, preferibilmente al mattino presto o la sera tardi per evitare l’evaporazione eccessiva. Per le piante in vaso, presta particolare attenzione poiché il terreno nei contenitori si asciuga più rapidamente.

Ombreggiatura

Durante le ore più calde del giorno, sposta le piante in luoghi ombreggiati, come il terrazzo, per proteggerle dai raggi diretti del sole.

Alberi da ombra

Esistono alcuni alberi da ombra che hanno una chioma ampia e frondosa, perfetta per proteggere dal sole le piante più piccole o sensibili ai raggi diretti.

Pacciame

Applica uno strato di pacciame (materiale organico come foglie o erba tagliata)) attorno al fusto delle piante per trattenere l’umidità e mantenere le radici fresche. Ciò protegge le piante dalla siccità e dal caldo, impedendo l’eccessiva evaporazione.

Sistemi di irrigazione a goccia

Utilizza sistemi di irrigazione a goccia per fornire acqua direttamente alle radici delle piante, riducendo lo spreco e mantenendo il terreno costantemente umido.

Coperture protettive

Durante le ondate di caldo più intense, utilizza teloni o protezioni specifiche per coprire le piante più sensibili.

Quali piante sono più vulnerabili al caldo estivo?

Piante come rose, azalee, piante di pomodoro e zucche sono particolarmente sensibili alle alte temperature estive.

Quando è meglio irrigare le piante durante il caldo estivo?

È meglio irrigare le piante al mattino presto o la sera tardi per evitare l’evaporazione eccessiva dell’acqua.

Come posso proteggere le piante in vaso dal caldo?

Puoi proteggere le piante in vaso spostandole in luoghi ombreggiati e garantendo un’adeguata irrigazione.

Quali sono i vantaggi dell’irrigazione a goccia?

L’irrigazione a goccia fornisce acqua direttamente alle radici delle piante, riducendo lo spreco e mantenendo il terreno costantemente umido.