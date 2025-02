Affari Tuoi condotto da Stefano de Martino è tra i programmi di punta di Rai Uno: ecco come partecipare al quiz game. Tutte le informazioni.

Oggi condotto da Stefano de Martino, Affari Tuoi è tra i programmi di maggiore successo di Rai Uno. In onda tutti giorni nel preserale, consegue sempre dati d’ascolto rilevanti, che confermano l’apprezzamento dei telespettatori nei confronti del giovane conduttore. L’ex allievo di Amici ha ereditato il format d’Amadeus, che lo scorso anno ha lasciato la Rai per approdare sul Nove. De Martino ha accettato la proposta dei vertici Rai, ma non ha negato che all’inizio non credeva di essere pronto per un impegno così importante.

Sin dalle prime puntate l’ex ballerino ha rivelato il suo talento di conduttore. Ha fatto suo il programma creando un’interazione perfetta sia con i concorrenti che con l’amato Dottore. Si è dimostrato spontaneo e sincero e ha ironizzato anche sui suoi errori. Oggi è stato promosso in pieno, ed è considerato uno dei volti di punta della scuderia Rai. Non è escluso che i vertici di rete stiano pensando di affidargli altri progetti, visto anche il consenso che riscuote da parte del pubblico.

Affari Tuoi è anche un format che riceve molte richieste di partecipazione. Ma come si diventa pacchisti? Come inviare la propria candidatura? La procedura è semplice e le possibilità di essere chiamate sono molte, basta seguire le indicazioni e attendere di essere selezionati. In primo luogo occorre collegarsi al sito www.giocherai.it., cercare la sezioni giochi e scegliere Affari Tuoi. A questo punto sarà necessario compilare un modulo dove verranno indicati i dati anagrafici.

Affari Tuoi, ecco qual è la procedura per partecipare

Dopo aver compilato il modulo online bisogna garantire di avere i requisiti per partecipare: tra cui quello di essere maggiorenne e di avere un partner idoneo per presenziare in studio. Inoltre occorre essere residente in Italia. La candidatura inviata sarà poi valutata da EndemolShine Italy, azienda che produce il format.

A questo punto non resta che attendere di essere selezionati. Se si viene scelti si riceverà una telefonata dagli addetti della produzione che faranno un’intervista telefonica conoscitiva. Ogni potenziale pacchista rivelerà dettagli sul proprio privato e vissuto. Una volta scelti si riceverà il titolo di pacchista di cui si godrà fino a quando non si verrà selezionati per giocare.

Non resta che tentare la fortuna sperando di essere selezionati dai responsabili dell’Endemol che per identificare il pacchista ideale valutano diversi aspetti.