Nell’ambito del sostegno concreto alla natalità, il Governo ha deciso di mettere in campo una serie di agevolazioni fiscali e di bonus atti proprio ad aiutare le famiglie.

Fra questi vi è il bonus bebè, un aiuto economico da 1200€ per tutte quelle famiglie che hanno deciso di “allargarsi” e che hanno un ISEE fino a 40mila euro. Come è possibile ottenerlo? E quali sono tutti i requisiti necessari? Vediamo insieme.

Misure a sostegno della natalità che vengono messe in campo e alle quali le famiglie possono accedere rispettando determinati canoni. Cerchiamo di capire insieme.

Bonus bebè 2025: in cosa consiste

Quando pensiamo al calo demografico che l’Italia sta vivendo proprio in questi ultimi anni, allo stesso tempo ci vengono in mente tutte quelle agevolazioni fiscali e quelle iniziative economiche che il Governo ha messo in campo per le famiglie che hanno deciso di “allargarsi”. Fra queste vi è anche il bonus bebè.

Di cosa si tratta? È un aiuto economico di 1200€, meglio conosciuto anche come “Carta nuovi nati”: è un contributo una tantum destinato ai neo genitori per dare loro supporto alle spese che dovranno affrontare anche dopo l’arrivo del loro bambino. Chi può beneficiarne? Tutti i genitori che sono residenti in Italia, e che hanno un ISEE dal valore inferiore o pari a 40mila euro.

In campo, da parte del Governo, sono stati stanziati 330 milioni di euro per il solo anno 2025 mentre, dall’altro lato, si attende solo che l’INPS dia il suo assenso per tutti gli aspetti più peculiari e specifici per questo bonus. Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 marzo 2025, con valore retroattivo per i primi tre mesi dell’anno, dando così la possibilità anche ai bimbi e ai loro genitori nati nei primi tre mesi dell’anno di essere beneficiari di questo bonus.

Cosa si potrà acquistare

La domanda può essere inoltrata tramite i Caf o direttamente online sul sito dell’INPS nella sezione dedicata. Ma, nello specifico, a cosa servirà questo bonus?

Come dicevamo all’inizio servirà ai neo genitori per le prime spese riguardanti tutto ciò che occorre al neonato:

Alimenti per neonati e bambini (latte in polvere, omogeneizzati)

Pannolini e prodotti per l’igiene

Abbigliamento per la prima infanzia

Questo bonus potrà essere utilizzato in tutti i negozi convenzionati e che accettano bonus erogati da parte dell’INPS. Il bonus avrà validità fino al terzo anno di età del bambino, coprendo così la fase della prima infanzia in cui le spese sono particolarmente elevate. Quando si tratta invece di un bimbo adottato, il bonus sarà garantito per i tre anni successivi al suo ingresso nella nuova famiglia.