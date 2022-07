Colpo di calore: cosa fare? Guida per adulti e bambini

Fonte immagine: Unsplash / Lubomirkin

Il caldo torrido, la forte umidità, la scarsa ventilazione sono le cause del colpo di calore, che fa aumentare rapidamente la temperatura corporea oltre i 40°C con conseguenze molto serie per la salute di adulti e bambini. Cosa fare? Come prevenirlo e trattarlo?

Il cambiamento climatico ha reso sempre più comuni le ondate di calore, quindi è molto importante proteggersi dal colpo di calore con gli accorgimenti giusti, saperne riconoscere i sintomi e intervenire con tempestività per scongiurare complicanze.

Nella nostra guida ti spieghiamo come fare per trascorrere un’estate serena e sicura.

Fonte: Unsplash / Matteo Fusco

Colpo di calore: cos’è

Il colpo di calore è una condizione molto pericolosa caratterizzata da un rapido aumento della temperatura corporea oltre i 40°C, ipertermia, che si verifica quando l’organismo è sottoposto a un forte stress termico.

Può interessare persone di ogni età, ma alcune categorie particolarmente fragili – come anziani, neonati, bambini piccoli, malati cronici – sono più esposte a questo rischio. Le conseguenze del colpo di calore sono molto gravi: se non si interviene tempestivamente, infatti, il forte incremento della temperatura può causare complicazioni a carico di tantissimi organi e, nei casi più gravi, portare al decesso.

Le cause del colpo di calore

Il colpo di calore si verifica quando l’organismo è esposto a condizioni ambientali caratterizzate da:

temperatura elevata (uguale o superiore ai 35°C)

scarsa ventilazione

forte umidità (superiore al 60-70%).

In queste circostanze i sistemi di termoregolazione dell’organismo, che di norma, attraverso la sudorazione, mantengono la temperatura interna costante, intorno ai 37°C, possono non funzionare correttamente.

Il sudore evapora più lentamente a causa della forte umidità, quindi il calore corporeo non si disperde in modo adeguato. Questo, insieme alla ridotta ventilazione e alle temperature esterne molto elevate, porta a allo sviluppo del colpo di calore.

Fonte: Unsplash / Matt Bennett

Chi è più a rischio

Come abbiamo accennato, in alcuni soggetti fragili la termoregolazione corporea è meno efficiente e non riesce a gestire il significativo sbalzo termico interno che è alla base del colpo di calore.

I meccanismi di termoregolazione sono immaturi alla nascita e si sviluppano con la crescita, quindi i neonati e i bambini piccoli – che ancora non possiedono efficaci strumenti di regolazione della temperatura corporea – possono andare incontro ad ipertermia in condizioni di forte caldo e umidità.

I sistemi di termoregolazione diventano, inoltre, meno efficienti con l’avanzare dell’età: per questo motivo, gli anziani dopo i 65 anni hanno una minore capacità di difendersi dal caldo e sono più esposti al rischio di colpi di calore.

Il pericolo è maggiore in presenza di patologie che aumentano la vulnerabilità, per esempio di malattie croniche come cardiopatie, diabete, patologie respiratorie, insufficienza renale.

Qual è la differenza tra colpo di sole e colpo di calore?

Il colpo di sole e quello di calore vengono spesso usati come sinonimi, ma in realtà identificano due problematiche diverse.

Il colpo di calore è provocato da particolari condizioni ambientali in cui coesistono temperature elevate, forte umidità e scarsa ventilazione. Può manifestarsi all’aperto, ma anche in un luogo chiuso o non direttamente esposto ai raggi del sole.

L’insolazione, o colpo di sole, è invece legata a un’esposizione diretta del corpo, in particolare della testa, alle radiazioni solari.

Fonte: Unsplash / Sander Sammy

I sintomi del colpo di calore in adulti e anziani

La principale caratteristica del colpo di calore è il notevole incremento della temperatura corporea, che aumenta rapidamente in 10-15 minuti oltre i 40 °C. In adulti e anziani, questo forte e repentino sbalzo termico può causare diversi sintomi, come:

debolezza

abbassamento della pressione arteriosa , ipotensione

, ipotensione gonfiore , soprattutto ai piedi e alle caviglie, causato dalla dilatazione dei vasi sanguigni periferici e dal conseguente ristagno di sangue

, soprattutto ai piedi e alle caviglie, causato dalla dilatazione dei vasi sanguigni periferici e dal conseguente ristagno di sangue disidratazione

nausea e vomito

crampi dovuti alla perdita di sali minerali provocata dalla forte sudorazione

dovuti alla perdita di sali minerali provocata dalla forte sudorazione respirazione o battiti cardiaci accelerati

vertigini

mal di testa

disorientamento e stato confusionale.

Come riconoscere il colpo di calore nei bambini

Nei neonati e nei bambini, l’aumento della temperatura corporea può, inizialmente, manifestarsi come stress da calore, che causa segni lievi di sofferenza. Tra i primi campanelli d’allarme ci sono:

pianto inconsolabile

minore reattività agli stimoli

quantità ridotta di urine (che è possibile notare dai cambi di pannolino meno frequenti del solito)

(che è possibile notare dai cambi di pannolino meno frequenti del solito) labbra asciutte

pelle fredda/brividi

vomito

minore vivacità.

Fonte: Pixabay / joffi

Se lo stress da calore viene subito identificato e si interviene tempestivamente, per esempio portando il bambino in un ambiente fresco e areato e rinfrescandogli il corpo con un bagnetto, questa condizione si risolve nell’arco di qualche ora.

Se, invece, lo stress si prolunga nel tempo, bambini e neonati possono andare incontro a forte iperpiressia, aumento della temperatura corporea oltre i 40°C e al colpo di calore.

I sintomi sono analoghi a quelli degli adulti, ma possono presentarsi anche altri disturbi, per esempio di natura dermatologica.

A causa del forte aumento della temperatura, i più piccoli possono diventare irritabili e irrequieti. Possono inoltre mostrare debolezza, sonnolenza, pallore, ipersudorazione, accelerazione del ritmo cardiaco e della respirazione, vertigini, svenimento, crampi muscolari, sete intensa, nausea e vomito.

In alcuni casi può anche comparire un’eruzione cutanea da calore, con arrossamento e piccole vescicole sul collo, nella parte superiore del torace, nell’inguine e nelle pieghe del gomito.

Conseguenze e complicanze

La durata dei sintomi del colpo di calore è variabile da persona a persona: se il problema viene trattato con tempestività, i malesseri possono scomparire nell’arco di poche ore. Se, tuttavia, i primi disturbi vengono trascurati e la temperatura corporea supera i 41°C, il colpo di calore può portare al collasso e alla perdita di coscienza.

Nei casi più gravi, questa condizione può causare danni agli organi interni, come reni, polmoni, cuore, cervello, e mettere a rischio la sopravvivenza.

Per questo motivo, il colpo di calore non deve mai essere sottovalutato.

Fonte: Unsplash / Engin Akyurt

Cosa fare in caso di colpo di calore negli adulti

In presenza di sintomi riconducibili a un colpo di calore negli adulti, è importantissimo intervenire subito. È fondamentale chiamare il medico e, nelle situazioni più gravi, se per esempio il soggetto colpito è a rischio (anziani, malati) o ha perso conoscenza, contattare immediatamente il 118 o il Numero unico europeo per le emergenze (112) per attivare i soccorsi sanitari.

Nell’attesa, è importante:

trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato

distenderla con le gambe sollevate

raffreddare il corpo e il capo facendo impacchi freddi con panni bagnati o immergendo il corpo in una vasca di acqua fresca , ma non troppo fredda

o immergendo il corpo in una , ma non troppo fredda fare bere a piccoli sorsi acqua non troppo fredda o bevande arricchite con sali minerali

o tranquillizzare la persona per cercare di mantenerla calma, perché l’ansia aumenta ulteriormente la temperatura.

Fonte: Unsplash / Jen Theodore

Come trattare il colpo di calore in bambini e neonati

Anche quando il colpo di calore interessa neonati e bambini piccoli è importantissimo intervenire immediatamente, sia per trattare la disidratazione, sia per raffreddare l’organismo.

In presenza di sintomi lievi, è utile:

portare il bambino o il neonato all’ombra o ridurre la sua esposizione al calore (per esempio accendendo l’aria condizionata in macchina)

o ridurre la sua esposizione al calore (per esempio accendendo l’aria condizionata in macchina) fare un bagnetto o bagnare il corpo con acqua fresca per raffreddare la cute

o con acqua fresca per dare da bere latte materno o artificiale ai neonati, acqua o succo di frutta ai bambini già svezzati.

Tra i sintomi che segnalano un colpo di calore più grave ci sono:

febbre

difficoltà respiratoria

convulsioni

apatia.

Se bambini e neonati manifestano questi disturbi, è importante contattare immediatamente il pediatra o recarsi al più vicino pronto soccorso.

Cosa non fare in caso di colpo di calore

In presenza di un colpo di calore è importante evitare alcuni comportamenti che, oltre ad essere inutili, potrebbero peggiorare la situazione. In particolare:

non somministrare farmaci antipiretici per abbassare la temperatura senza aver consultato il medico

per abbassare la temperatura senza aver consultato il medico non strofinare il corpo con l’alcol come suggerisce una vecchia credenza, perché potrebbe raffreddarlo troppo rapidamente e provocare uno sbalzo termico pericoloso.

Fonte: Unsplash / Andrew Seaman

Come prevenire i colpi di calore

Il colpo di calore è una condizione dalle conseguenze molto serie, ma fortunatamente può essere prevenuto adottando semplici accorgimenti per proteggere adulti e bambini.

Ecco i consigli dell’Istituto Superiore di Sanità per prevenire i colpi di calore:

uscire solo nelle ore più fresche della giornata, fino alle 11 e dopo le 18

della giornata, indossare abiti comodi e leggeri , preferibilmente in fibre naturali come cotone e lino , che non ostacolano la traspirazione, e di colori chiari , che non assorbono i raggi solari

, preferibilmente in , che non ostacolano la traspirazione, e di , che non assorbono i raggi solari non svolgere attività sportiva nelle ore più calde

bagnare spesso la testa e rinfrescare il corpo con bagni e docce

con bagni e docce aumentare il consumo di acqua per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione: salvo indicazioni diverse del medico, è consigliabile berne almeno 2 litri al giorno

per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione: salvo indicazioni diverse del medico, è consigliabile berne almeno 2 litri al giorno fare pasti leggeri , prevalentemente a base di frutta e verdura , limitare i condimenti piccanti e preferire pesce e carni bianche

, prevalentemente a base di , limitare i condimenti piccanti e preferire pesce e carni bianche evitare gli alcolici , che aumentano la sensazione di calore e la sudorazione

, che aumentano la sensazione di calore e la sudorazione programmare i viaggi in auto nelle ore meno calde e portare con sé una scorta d’acqua

e portare con sé una scorta d’acqua non lasciare persone nella macchina parcheggiata al sole , neanche per brevi periodi

, neanche per brevi periodi arieggiare la casa durante la notte e al mattino presto in modo da far entrare aria fresca

in modo da far entrare aria fresca non indirizzare l’aria dei ventilatori sulle persone , ma regolarli in modo da farla circolare in tutto l’ambiente

, ma regolarli in modo da farla circolare in tutto l’ambiente regolare la temperatura dei condizionatori intorno a 25-26 gradi e, comunque, fare in modo che la differenza tra la temperatura dell’ambiente e quella esterna sia di pochi gradi, per evitare uno sbalzo termico troppo elevato.

Sul sito del Ministero della Salute, da maggio a settembre, puoi trovare i Bollettini delle ondate di calore, che ti avvisano quando le temperature e le condizioni meteorologiche nelle diverse città raggiungono i livelli considerati a rischio. Questo ti aiuta a mettere in atto tutte le misure utili per proteggere te e la tua famiglia dai pericoli del colpo di calore.

Da ricordare, il colpo di calore nei cani è un’ipotesi possibile quanto nell’uomo, motivo per cui facciamo attenzione ai nostri amici di zampa.