La colazione si presenta come il momento più importante della giornata. Al mattino, quando ci si sveglia è sempre bene mangiare qualcosa insieme ad un caffè o a una tazza di latte.

Ma, può sembrare strano, anche la colazione può costare cara e non parliamo di quella al bar. Ma da Lidl tutto si presenta diverso e, anche acquistare prodotti per la tua colazione diventa qualcosa di simpatico, divertente, soprattutto leggero per il tuo portafoglio.

Ci sono alcune offerte, questa settimana, che non puoi di certo lasciarti scappare. Non ci credi? Continua a leggere e ne scoprirai delle belle.

La colazione perfetta? Solo da Lidl

Ami la colazione, anche quella ricca, però dall’altro lato, non vuoi spendere troppo? In casa, infatti, ognuno la fa a modo proprio, mangiando cose diverse e prodotti diversi: chi il latte, chi il caffè, chi il succo di frutta…c’è chi è intollerante al glutine, chi al lattosio, chi ama solo qualcosa di leggero, chi vuole esagerare. Insomma: sono davvero diverse le esigenze di ognuno a colazione.

Se volessimo fare un calcolo per accontentare tutti, ci ritroveremo a spendere una cifra esorbitante solo per acquistare i prodotti che ciascuno vorrebbe a colazione. Cosa impossibile! Allora qual è la soluzione alternativa? Semplice: cercare le offerte più convenienti, anche in diversi supermercati.

Certo, però, dall’altro lato, l’osservazione più giusta e ovvia è: “Si, ma così spendo troppo tempo”. E, in effetti, andare a destra e a sinistra, alla ricerca dell’offerta giusta ci fa davvero spendere tempo. Ma c’è Lidl che risolve il tutto. Sì, perché ogni settimana propone delle offerte che non possono essere lasciate inosservate.

Il burro d’arachidi in offerta

Una delle offerte che ti propone per questa settimana Lidl sta in un qualcosa che, di solito, raramente si mangia a colazione, almeno per quel che riguarda le nostre specialità mediterranee: il burro di arachidi.

Sì, perché si tratta di un qualcosa di tipica importazione americana ma che, piano piano si sta facendo spazio anche sulle nostre tavole.

Quello che Lidl ti propone è la Crema di arachidi della Fiorentini, in offerta a soli 2.49€, nel suo barattolo da 350 grammi. Un vero e proprio affare se pensiamo che, come dicevamo all’inizio, è un prodotto che si sta facendo strada piano piano, sulle nostre tavole. È un qualcosa che non piace solo ai più piccoli, ma anche ai palati un po’ più sopraffini degli adulti.

L’offerta è partita lunedì 19 maggio e durerà fino alla fine del mese: ti consigliamo di non lasciartelo scappare.