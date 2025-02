L’avevamo lasciata qualche tempo fa, senza più un compagno, quando era finito anche il suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Ma qualcosa sembra essere cambiato.

Michelle Hunziker, infatti, è stata paparazzata in compagnia di un misterioso cavaliere che, fino ad ora, non si era mai visto accanto a lei. Di chi si tratta? Cosa si sa sul suo conto? Un nuovo scoop sta per aprirsi accanto alla bellissima showgirl svizzera.

Di lui si sa davvero poco: si chiama Nino, ha 55 anni ed è un manager separato. Un nuovo amore sta sbocciando fra i due? Cerchiamo di capire insieme.

Nuova vita per Michelle Hunziker?

L’amore per Michelle Hunziker è sempre stato una cosa seria. L’avevamo lasciata, infatti, dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, sposata con Tomaso Trussardi. Dopo l’arrivo di altre due bimbe, nate proprio dall’unione con Trussardi, la Hunziker anche da lui si è separata e, per qualche tempo, ha deciso di dedicarsi a se stessa.

Ma adesso, qualcosa sta cambiando. È stata infatti, paparazzata a cena in compagnia di un misterioso uomo, mai visto accanto a lei prima d’ora. Si trovava a cena, al ristorante “Bacaro” in via Montenapoleone a Milano. È stata vista uscire insieme a Nino Tronchetti Provera, secondogenito di Marco.

Michelle e Nino cenano nell’atmosfera intima del ristorante, un locale discreto, posto all’interno di un bellissimo cortile non visibile dalla strada. Stando a quanto riferiscono i gossip e le foto, Nino è passato a prendere Michelle in auto e insieme sono arrivati al ristorante poco prima delle ore 21.

Anche lei con un Tronchetti Provera

Ne sono usciti a mezzanotte e venti, e in molti, hanno ipotizzato che, in quasi tre ore e mezza, più che un incontro di lavoro è stata una vera e propria cena per una cena non pare un incontro di lavoro.

Cosa sia successo dopo la cena non è dato saperlo perché i due si sono allontanati in macchina. Non si sa se sia tornati a casa di lui o di lei e se si siano fermati a bere qualcosa in un qualche altro locale. “Ci credo ancora nell’amore, eccome. Voglio un uomo galante, che mi corteggi e mi faccia sentire protetta” – ha più volte ribadito la stessa Michelle.

Che questa sia la volta buona per lei? Al momento non si hanno altre notizie in merito su questo, si attendono ulteriori scoop o gossip in merito.