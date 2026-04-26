Chernobyl, 40 anni dopo: la ferita aperta tra contaminazione, salute e memoria politica

Chernobyl, 40 anni dopo: la ferita aperta tra contaminazione, salute e memoria politica. Alle 1.23 del 26 aprile 1986, nel reattore 4 della centrale di Chernobyl, un test di sicurezza gestito male fece saltare procedure, limiti tecnici e catena di comando, aprendo quella che resta la pagina più grave della storia del nucleare civile. Ma a quarant’anni di distanza il punto non è solo ricordare l’esplosione. Il punto è capire che Chernobyl non è mai finita davvero: i suoi effetti hanno continuato a camminare nel tempo, nei corpi delle persone, nelle scelte energetiche dell’Europa e perfino nella guerra che oggi attraversa l’Ucraina.

La notte del 26 aprile 1986: il test fallito che fece esplodere il reattore 4

Quella notte si cercava di capire se, in caso di blackout, le turbine potessero garantire per qualche secondo l’energia necessaria ai sistemi di sicurezza. Il test però fu portato avanti in modo confuso, con parametri modificati e protezioni disattivate, dentro un impianto RBMK che aveva già seri difetti di progettazione. Il risultato fu devastante: crescita incontrollata della potenza, due esplosioni, l’incendio del nocciolo e il rilascio nell’aria di materiale radioattivo. A colpire ancora oggi è anche il ritardo con cui si mosse l’apparato sovietico. Pripyat fu evacuata solo il giorno dopo e il resto del mondo seppe dell’incidente non da Mosca, ma dai sensori di una centrale svedese che rilevarono radioattività anomala. Il silenzio iniziale aggravò il disastro: nelle prime ore, chi era lì continuò a vivere, lavorare, perfino mandare i figli a scuola senza sapere che cosa stesse respirando.

Dalla nube radioattiva ai tumori alla tiroide: l’eredità sanitaria e ambientale

La nube attraversò Bielorussia, Russia, Scandinavia, Europa centrale e arrivò anche in Italia, dove molti ricordano ancora i controlli su latte e verdure a foglia larga. Isotopi come iodio-131, cesio-137 e stronzio-90 finirono nell’aria, nei terreni, nell’acqua e nella catena alimentare, lasciando un problema che non si misura in settimane ma in decenni. I morti immediati furono soprattutto operatori e vigili del fuoco, esposti senza protezioni adeguate e colpiti da sindrome acuta da radiazioni. Più difficile da contare è tutto quello che è venuto dopo: tumori alla tiroide, soprattutto tra chi allora era bambino, e danni alla salute che si intrecciano con povertà, stress, sfollamenti e cure non sempre accessibili. Anche la bonifica racconta una ferita ancora aperta. Il primo sarcofago, costruito in fretta, mostrò presto tutti i suoi limiti. Poi è arrivato il New Safe Confinement, l’enorme arco d’acciaio pensato per contenere il reattore distrutto e consentire lo smantellamento. Ma sotto quella copertura restano materiali altamente radioattivi e, secondo un rapporto commissionato da Greenpeace UK, il danneggiamento provocato da un drone nel febbraio 2025 avrebbe riaperto il dossier sicurezza, con nuovi costi e altri ritardi.

Perché Chernobyl pesa ancora su energia, sicurezza e guerre del presente

Chernobyl cambiò il modo in cui l’Europa guardava al nucleare e in Italia contribuì direttamente al clima che portò al referendum sullo stop agli impianti. Un passaggio che oggi torna a farsi sentire, mentre il dibattito sull’energia atomica rientra nel discorso pubblico con toni spesso molto più sbrigativi di quanto la storia consiglierebbe. Un incidente nucleare non resta mai dentro il perimetro di una centrale, e la guerra in Ucraina lo ricorda ogni giorno. Chernobyl stessa è stata coinvolta nelle operazioni militari, mentre Zaporizhzhia, il più grande impianto nucleare d’Europa, continua a vivere tra bombardamenti vicini, interruzioni elettriche e tensioni che nessun sistema di sicurezza è stato pensato per reggere in un teatro di combattimento. Intanto, attorno a Chernobyl, la zona di esclusione esiste ancora: circa 30 chilometri in cui in molte aree la presenza umana resta limitata. Alcune specie animali sono tornate, è vero, ma dire che la natura sia guarita sarebbe una semplificazione comoda. La radioattività ha tempi diversi da quelli della politica, della memoria pubblica e delle guerre. Ed è forse anche per questo che Chernobyl continua a inquietare più di quanto si dica.