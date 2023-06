Cartone pizza: dove si butta?

La pizza è uno degli alimenti più apprezzati in ogni angolo del mondo, anche se il suo cartone da asporto ci lascia spesso in dubbio su dove vada gettato. Il contenitore della pizza si butta, se non è sporco da residui di cibo, nel bidone della carta. Ma se pomodoro, mozzarella e olio lo hanno macchiato, ci sono due altre strade da percorrere per la corretta raccolta differenziata.

La pizza: il cibo che in tutto il mondo ha una fitta cerchia di ammiratori, che la amano in versione basica o con ingredienti gourmet sopra. Ma qualunque sia il gusto prediletto, le pizze in versione da asporto lasciano a tutti, molto spesso, un dubbio amletico da sciogliere. Già, il cartone della pizza, dove si butta?

Il problema si propone anche in un secondo caso, ossia quando abbiamo a che fare con le pizze surgelate, con un cofanetto in materiale che sembra carta ma di fatto mostra uno strato impermeabile. Se il cartone ondulato è infatti carta a tutti gli effetti, il cartone politenato ha invece uno strato plastificato, che rende tutto più complicato.

E ci scuserete per la tripla rima baciata, tra politenato, plastificato e complicato. Ma il nocciolo della questione è che fare la giusta raccolta differenziata in questi casi non è scontato. Non lo è sia per i materiali di partenza del box che accoglie la pizza, sia per eventuali macchie e residui di alimenti che possono colare sopra.

Di seguito vedremo come e dove buttare il cartone della pizza senza scervellarci. Ma il suggerimento resta sempre quello, in caso spunti qualche dubbio, di verificare lo smaltimento sul sito del proprio comune di residenza.

Cartone pizza: di cosa è fatto

Il cartone della pizza da asporto, di norma, è fatto con la carta e dovrebbe riportare anche scritto da qualche parte la sua composizione. Di solito è tutto materiale cartaceo, il che significa che può essere gettato, se non sono presenti tracce di alimenti incollati, nel bidone della carta.

Al contrario, il cartone politenato o laminato compongono i contenitori di molti alimenti che in genere vanno riposti nel freezer. Il contatto col ghiaccio e con l’acqua potrebbe infatti alterare la qualità e la salubrità dei cibi, ma questi materiali fanno da schermo per evitare compromissioni.

Ma, a differenza del cartone tradizionale, il politenato e il laminato (il tetrapak è un classico esempio) non possono essere gettati con la carta. Se però il proprio comune di residenza dice diversamente, li si può conferire nel bidone azzurro insieme ad altri materiali cartacei. In questo caso, la divisione corretta avviene in cartiera.

Se invece le indicazioni sulla raccolta differenziata di questi multi materiali sono differenti, lo smaltimento domestico va fatto buttandoli nel secco.

Dove si butta il cartone della pizza

In caso il cartone della pizza da asporto sia fatto al 100% di carta e non abbia tracce di olio, mozzarella o altri cibi lo si può spezzare, piegare e buttare nel contenitore blu della carta. Se il fondo è macchiato e il coperchio è pulito, li si può tagliare e gettare il secondo nella carta. In questo modo si riesce a differenziare almeno in parte.

Se il cartone è macchiato, ci sono due strade percorribili, ma ancora una volta lo smaltimento corretto lo determinano le indicazioni del proprio comune, reperibili sul sito di riferimento. Ci sono infatti città dove la carta macchiata può essere gettata nell’umido, con le bucce di ortaggi e frutta o gli avanzi della tavola.

Ma se questo tipo di conferimento non è ammesso, la strada è asportare il grosso dei residui alimentari per gettarli nell’umido, per buttare invece il cartone macchiato nel secco. Il bidone della raccolta indifferenziata è infatti la soluzione da adottare se lo smaltimento non si può effettuare in modo diverso.

