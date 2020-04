Calo di zuccheri: sintomi, cause e rimedi naturali

L'ipoglicemia è il rapido abbassamento della concentrazione di glucosio nel sangue: non è quasi mai un episodio isolato ma collegato a patologie pregresse.

Con l’arrivo del caldo, la disidratazione e lo stile di vita sedentario capita spesso di subire crisi ipoglicemiche difficili da gestire e prevenire. Gli zuccheri costituiscono una risorsa preziosa per l’organismo, in quanto rappresentano un’importantissima fonte di energia. Per questo motivo, quando il loro livello nel sangue si abbassa troppo, le cellule, i tessuti e gli organi non ricevono la spinta per svolgere determinate azioni e ci mandano segnali di allarme; uno dei più frequenti è la crisi ipoglicemica.

Calo di zuccheri: cause e sintomi

La crisi ipoglicemica è la fase che si trova tra il momento in cui la glicemia scende sensibilmente al di sotto dei valori considerati normali (ipoglicemia) e quello in cui la glicemia risale, riportandosi alla normalità, per effetto di un intervento terapeutico. Sarà capitato a tutti sentire il livello dei zuccheri nel sangue scendere vertiginosamente e non sapere cosa fare. Questo genere di crisi possono essere dovute a tanti fattori: prima di tutto com’è facile ipotizzare un digiuno forzato è una delle principali ragioni. Un altro esempio abbastanza comune è l’assunzione di alcolici a stomaco vuoto, sforzi fisici intensi e prolungati, episodi di vomito ripetuto. Capita, anche, però che queste crisi siano legate a patologie più gravi come l’insulinoma, un tumore endocrino del pancreas, che causa un’ iperproduzione di insulina, i cui ormoni regolano i livelli di insulina circolanti, gravi malattie del fegato o l’assunzione di alcuni specifici farmaci per i reni.

Come si fa a capire se si ha un calo di zuccheri? Ecco una lista dei sintomi:

calo della vista

difficoltà di concentrazione

nausea

fame

tremori

palpitazioni

pallore

formicolii

mal di testa

sonnolenza

aumento della salivazione

convulsioni

sudorazione

irritabilità

confusione

scarsa lucidità

Non esiste una ricetta per evitare per sempre il calo di zuccheri: spesso occorre curare la patologia che è alla base della frequenza episodica del nostro problema; se però il calo di zuccheri è correlato ad un allenamento intenso o ad una dieta sbagliata esistono molti rimedi naturali che possono aiutarci: fare pasti leggeri ma frequenti, in modo da dare a mente e corpo la giusta riserva di zucchero. Poi, anche se le diete iperproteiche sono sempre più gettonate, ricordiamoci che il nostro fisico ha bisogno di carboidrati per funzionare bene. I carboidrati non sono il male, vanno sono controllati. Una buona alimentazione, che non rinuncia ai glucidi, è infatti la migliore prevenzione contro le ipoglicemie. Se il calo di zuccheri vi pressa munitevi di frutta zuccherina, come datteri e banane o uva, succhi di frutta dolcificati oppure il classico dei classici: acqua e zucchero. In un attimo, il problema sarà risolto!