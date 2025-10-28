Bonus Viaggi 2025 per over 60: a chi spetta, quanto vale, come richiederlo e fino a quando è possibile fare domanda.

Nel 2025 il Bonus Viaggi per over 60 torna a sostenere la mobilità degli anziani, offrendo sconti e agevolazioni su diversi mezzi di trasporto: treni, autobus, aerei, traghetti e perfino taxi.

Non si tratta di un contributo economico diretto, ma di una serie di riduzioni tariffarie che permettono di risparmiare sui costi di viaggio. L’obiettivo è favorire la libertà di movimento e incentivare la socialità, contrastando l’isolamento che spesso colpisce chi entra nella terza età.

Anche se non esiste una misura nazionale unica, molte regioni e compagnie di trasporto hanno rinnovato per il 2025 i propri programmi di sconti dedicati agli over 60, in modo da offrire condizioni di viaggio più accessibili.

Chi può usufruire del Bonus Viaggi

Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le persone con più di 60 anni, ma in alcuni casi lo sconto si applica solo dai 65 anni in su, in base alle regole del singolo operatore o del territorio. Non serve presentare ISEE, a meno che la regione o il comune non preveda specifici requisiti di reddito per abbonamenti locali agevolati. Gli over 60 possono accedere a sconti fino al 60% su diversi mezzi di trasporto. Dai treni alle navi, fino ai voli nazionali, con promozioni che variano nel corso dell’anno.

Le principali compagnie ferroviarie italiane offrono tariffe vantaggiose per chi ha superato i 60 anni: Trenitalia applica l’Offerta Senior per i titolari della CartaFRECCIA, con riduzioni fino al 50% sui treni Intercity e Frecce. Italo Treno propone sconti fino al 60% sulla tariffa Flex, in ambiente Smart o Prima, per chi ha compiuto 60 anni. In Lombardia, con Trenord, gli over 65 godono di uno sconto del 20% sulla corsa singola e del 25% su abbonamenti mensili o annuali. Per usufruire della promozione è sufficiente indicare l’età in fase di acquisto e presentare un documento d’identità in caso di controllo a bordo.

Le compagnie aeree non applicano sconti standardizzati, ma alcune offerte dedicate agli over 60 sono attive in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, ITA Airways e altre compagnie internazionali propongono promozioni stagionali o assistenza prioritaria per passeggeri senior.

Anche chi viaggia via mare può usufruire di riduzioni, come con Grimaldi Lines applica il 20% di sconto ai passeggeri over 60 sulle tratte per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (valido fino al 31 dicembre 2025). Anek Lines Italia offre un 20% di riduzione anche per i veicoli al seguito. MSC Crociere prevede fino al 10% di sconto senior per chi ha compiuto 65 anni.

A livello locale, molte città e regioni propongono abbonamenti agevolati per i trasporti urbani. Nel Lazio, gli over 70 viaggiano gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia regionali, mentre a Napoli e Torino sono previsti abbonamenti scontati per over 65. In Emilia-Romagna, gli over 63 (uomini) e 58 (donne) possono richiedere abbonamenti annuali agevolati in base al reddito.

In alcuni comuni è attivo anche il servizio “Taxi Sociale”. Pensato per gli anziani con difficoltà motorie o privi di rete familiare, che permette di spostarsi gratuitamente o con costi ridotti verso strutture sanitarie o centri di assistenza. Per usufruire delle agevolazioni, basta presentare una domanda unica.