Guida al bonus casa: come presentare domanda per ottenerlo e non perdere questa importante e vantaggiosa opportunità.

Il panorama dei bonus fiscali relativi alla casa è ampio e variegato, e sorprendentemente, anche gli affittuari possono beneficiare di alcune di queste agevolazioni. In particolare, oggi ci concentreremo su un bonus particolarmente utile, specialmente con l’arrivo della stagione estiva: il bonus per l’acquisto di zanzariere. Questo incentivo non solo migliora il comfort abitativo, ma può anche portare a risparmi significativi sulle spese fiscali.

Cosa prevede il Bonus zanzariere e i requisiti per ottenerlo

Nel 2025, il bonus per l’acquisto di zanzariere è parte integrante del più ampio pacchetto di bonus ristrutturazione ed Ecobonus, ed è destinato sia a persone fisiche che giuridiche. Questo significa che, anche se non sei il proprietario dell’immobile in cui vivi, hai diritto a richiedere questo bonus, a patto che tu sia disposto a sostenere le spese per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere. Le zanzariere, infatti, non sono solo un elemento di comfort, ma contribuiscono anche al miglioramento dell’efficienza energetica della casa. Limitando l’ingresso di insetti, si riduce la necessità di utilizzare sistemi di raffreddamento, generando così un risparmio sulle bollette energetiche.

Il bonus zanzariere prevede una detrazione fiscale del 50% per la prima casa e del 36% per altre abitazioni. Questa detrazione viene erogata in dieci rate annuali e rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vive in affitto. È importante sottolineare che per poter accedere a questo bonus bisogna rispettare alcune condizioni specifiche. Le zanzariere devono essere parte di una ristrutturazione edilizia e rientrare tra le “chiusure oscuranti” che soddisfano determinati requisiti. In particolare, è necessario che:

Le zanzariere siano fisse, regolabili e non facilmente smontabili.

Hanno un valore GTot inferiore a 0,35.

Devono essere di marcatura CE.

Devono essere installate su vetrate, finestre o porte finestre.

Questi requisiti sono fondamentali per garantire che le zanzariere installate contribuiscano effettivamente al miglioramento energetico dell’abitazione.

Altri dettagli per avere il Bonus

La buona notizia è che oltre ai proprietari di casa, anche affittuari, comodatari, condomini e familiari conviventi hanno diritto a richiedere questo bonus. Ciò significa che, anche se non sei il proprietario dell’immobile, puoi comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali, rendendo la tua casa più confortevole e riducendo le spese.

Il processo di richiesta del bonus zanzariere richiede alcuni passi fondamentali. Prima di tutto, è essenziale raccogliere e conservare una serie di documenti che saranno necessari per la detrazione fiscale. Tra questi, troviamo:

La scheda descrittiva inviata all’Enea, che deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Il codice CPID, necessario per l’identificazione dell’intervento.

Le fatture e le ricevute di pagamento delle zanzariere.

L’eventuale consenso del proprietario dell’immobile, se non sei tu il titolare.

L’asseverazione tecnica, che attesta la conformità delle zanzariere ai requisiti richiesti.

Le schede tecniche con marcatura CE delle zanzariere installate.

Dichiarazioni sulle prestazioni solari delle chiusure oscuranti.

Una corretta documentazione è cruciale per evitare problemi durante la fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conoscere queste opportunità e sapere come muoversi nel panorama dei bonus sulla casa può fare la differenza per molti affittuari. Non lasciarti sfuggire questa chance di migliorare il tuo spazio abitativo e risparmiare sulle tasse.