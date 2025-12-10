Bonus di Natale fino a 200 euro: scopri chi può ottenerlo e perché ora c’è una nuova opportunità.

Una misura molto attesa torna a far parlare di sé proprio in vista delle festività, offrendo a molti cittadini una chance che sembrava sfumata dopo il primo click day. In queste settimane, infatti, si sta assistendo a una riattivazione inattesa delle assegnazioni, che permette a chi era rimasto in attesa di sperare nuovamente in un contributo fino a 200 euro. Non si tratta di un nuovo bonus, ma di una riapertura resa possibile da un meccanismo specifico che ha liberato risorse non utilizzate.

Bonus Natale, ecco come ottenere 200 euro

La piattaforma libera i voucher per il bonus elettrodomestici non utilizzati e scorre automaticamente verso i nominativi successivi in fila. La novità nasce dal fatto che molti utenti non hanno utilizzato nei tempi previsti i voucher per il bonus elettrodomestici distribuiti nella prima fase. Il contributo richiede infatti di essere accettato e speso entro 15 giorni dalla ricezione, e chi non rispetta la scadenza viene automaticamente escluso. Questo meccanismo consente di recuperare un numero significativo di fondi, che il sistema reimmette in circolo tramite la lista di scorrimento.

Secondo i dati comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le domande arrivate erano oltre un milione, a fronte di 550 mila bonus inizialmente messi a disposizione. Di questi, solo 300 mila sono stati effettivamente accettati, e appena 110 mila utilizzati. Ciò significa che restano ben 250 mila contributi ancora disponibili, pronti ad essere assegnati a chi era rimasto indietro.

Chi aveva effettuato la richiesta ma non era rientrato nelle prime assegnazioni non deve fare nulla: l’intero sistema si basa su un ordine cronologico già stabilito. La piattaforma libera i voucher non utilizzati e scorre automaticamente verso i nominativi successivi in fila.

Per sapere se è arrivato il proprio turno, non servono controlli complicati. L’esito viene comunicato tramite i canali già utilizzati per la domanda. Il più immediato è l’app IO, dove il cittadino vede comparire una notifica e l’accredito del contributo nel proprio portafoglio digitale. In alternativa, è prevista una comunicazione via e-mail.

Chi riceve il bonus può spenderlo per un nuovo acquisto idoneo. Ottenendo una copertura pari al 30% del costo fino a un massimo di 200 euro, importo che vari a in base al proprio ISEE. L’acquisto può avvenire sia online sia in negozio, ma è obbligatoria la rottamazione del vecchio prodotto della stessa categoria.

Il voucher ha una validità molto breve: come già avvenuto nella fase iniziale, è necessario utilizzarlo entro 15 giorni. Chi non rispetta la scadenza perde definitivamente il diritto.