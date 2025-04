Non ti serve il Caf per richiedere questo Bonus da 500 euro: se hai figli a casa puoi presentare subito la domanda.

È ufficialmente aperta la possibilità di richiedere un voucher sportivo da 500 euro, destinato a famiglie con ragazzi dai 6 ai 18 anni, da utilizzare per l’iscrizione a corsi e attività fisiche.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Sport e Salute, ha come obiettivo principale quello di promuovere uno stile di vita attivo, incentivando la pratica sportiva come strumento di prevenzione e benessere psico-fisico. L’interesse crescente tra i genitori dimostra l’importanza di questa opportunità per il futuro dei loro figli.

Se hai figli puoi richiedere il Bonus da 500 euro

Il voucher sportivo è accessibile a tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a condizione che le famiglie abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro. Questa è un’importante opportunità per le famiglie che desiderano investire nella salute dei propri figli, rendendo lo sport più accessibile e inclusivo. Il bonus può essere utilizzato presso oltre 1.700 associazioni sportive, società dilettantistiche ed enti del Terzo Settore che operano nel campo sportivo.

È fondamentale che le associazioni siano regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) o, nel caso degli enti di Terzo Settore, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), garantendo così che i fondi siano destinati a realtà che offrono servizi di qualità. Le famiglie interessate possono presentare la domanda per ottenere il voucher fino alle ore 16:00 del 16 maggio 2025. Per accedere al contributo, è necessario visitare il sito ufficiale di Sport e Salute, www.sportesalute.eu. Qui, gli utenti possono effettuare l’accesso utilizzando Spid, Cie o Cns e compilare il modulo di candidatura.

Ogni richiedente può ottenere un solo voucher, che deve essere utilizzato per partecipare a corsi con una frequenza minima di 8 ore al mese. Le attività sportive devono essere completate entro il 31 maggio 2026, offrendo così ampio margine alle famiglie per organizzare la partecipazione dei propri figli. Inoltre, è possibile iscrivere i ragazzi a più di un’associazione, fino a un massimo di tre, consentendo così una maggiore flessibilità nella scelta delle attività sportive.

L’iniziativa dei voucher sportivi non è solo un aiuto economico, ma rappresenta un passo importante verso una società più sana e inclusiva. Lo sport riveste un ruolo cruciale nello sviluppo dei giovani, non solo dal punto di vista fisico, ma anche sociale ed educativo. La pratica sportiva promuove valori fondamentali come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina. Inoltre, è un ottimo modo per combattere la sedentarietà, un problema sempre più diffuso tra i giovani.

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di promozione della salute e del benessere, in un’epoca in cui la pandemia ha accentuato la necessità di stili di vita più attivi e sani. Il voucher di 500 euro rappresenta un incentivo concreto per le famiglie, permettendo ai ragazzi di avvicinarsi a sport che potrebbero diventare una passione duratura. Investire nello sport significa investire nel futuro delle nuove generazioni, promuovendo stili di vita sani e attivi.