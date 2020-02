Coronavirus Covid-19: i cibi giusti per rinforzare le difese

Potenziare le difese immunitarie può essere un modo per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus Covid-19, ecco gli alimenti consigliati.

In questi giorni è ancora forte l’attenzione sul tema Coronavirus. Nelle ultime ore il virus è stato battezzato ufficialmente Coronavirus Covid-19, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i vari governi hanno provveduto a diffondere linee guida per ridurre il rischio di contagio e su come comportarsi in caso di infezione.

L’OMS consiglia di proteggersi dal Coronavirus Covid-19 lavando spesso le mani, per ridurre il rischio di trasportare il virus verso naso e bocca. In questa direzione anche l’indicazione di evitare di toccare bocca, naso e occhi se non con mani perfettamente pulite.

Quando si è in mezzo alle persone e si tossisce/starnutisce è bene coprirsi bocca e naso, meglio se con un fazzoletto di carta. Non sopravvivendo a lungo all’ambiente esterno l’OMS ricorda che è sufficiente tenere la distanza di circa un metro rispetto alle altre persone per evitare il contagio.

Cibi che potenziano le difese immunitarie

Potenziare le difese immunitarie può aiutare l’organismo a resistere all’aggressione virale. Tra gli alimenti ideali in quest’ottica si trova l’aglio, che grazie al suo contenuto di allicina stimola la risposta del corpo: basta ingoiarne un pezzettino crudo, allo stesso modo di una pillola, per ottenere i benefici sperati.

Positivo per il sistema immunitario anche il ricorso ad alcune verdure a foglia verde, come ad esempio gli spinaci, ricchi di vitamine (A, B9, C e K) e sali minerali (calcio, ferro e magnesio). Sì anche alle crocifere come i broccoli o allo yogurt, che offrono un supporto alla flora batterica intestinale (indicata da diversi studi come fondamentale per difese immunitarie in forma).

La presenza di selenio e beta-glucano (immunostimolante che attiva diversi tipi di globuli bianchi) rende i funghi un altro alimento utile per stimolare le difese immunitarie. Molto apprezzati in tal senso sono gli Shiitake. Gli amanti delle spezie possono utilizzare anche la cannella, mentre chi preferisce gli infusi può consumare una o più tazze al giorno di tè Pu-Erh.

Apprezzato rimedio naturale per migliorare le difese immunitarie è anche il miele, di cui sono particolarmente indicate le qualità di Manuka e di Melata (che rappresenta una valida e ben più economica alternativa al precedente).