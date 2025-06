Se vuoi allontanare le zanzare dalla tua casa, questa offerta di Esselunga è da prendere al volo: come dire addio a questi insetti.

Le zanzare, nel periodo estivo, sono un vero e proprio tormento. In particolare, nelle ore notturne, ronzano intorno all’orecchio, disturbando il sonno. Peraltro, alcune specie potrebbero anche veicolare malattie, in certe aree, tra cui dengue, virus Zika, virus West Nile, ecc.

Difendersi da questi insetti, per evitare che pungano, è importante. Di soluzioni ce ne sono parecchie, sia che si tratti di rimedi naturali, sia di prodotti chimici. Le zanzare, infatti, non sopportano determinati odori, come ad esempio quello della citronella, e quando lo sentono, tendono ad andar via da un determinato luogo.

Altro sistema molto usato sono le zanzariere, ma non tutti desiderano avere un’installazione fissa sulle finestre, per cui ricorrono ad altri metodi.

Da Esselunga, c’è un prodotto che può rivelarsi molto utile per risolvere il problema zanzare nelle varie aree della propria abitazioni. È di semplice utilizzo e il prezzo è molto conveniente. Ecco di che cosa si tratta.

Da Esselunga trovi il prodotto perfetto per mandar via le zanzare: di cosa si tratta

Ci sono delle notti in cui nella stanza entrano più zanzare che pungono e disturbano il sonno. Ci si sveglia, al mattino, alquanto provati.

Il ronzio, infatti, è un fastidio non indifferente e anche le punture, portano ad avvertire prurito e di conseguenza, vien voglia di grattarsi (ma è bene non farlo). Una delle soluzioni per mandar via le zanzare è il diffusore Vape, che puoi trovare da Esselunga.

Si tratta di un dispositivo da attaccare alla presa di corrente, dotato di piastrine insetticide. Il prodotto ha una durata di 12 ore, e la sua azione contro zanzare comuni, tigre e l’Aedes aegypti (quella di febbre giallo e dengue) è molto potente. Nella confezione sono inclusi un diffusore e 10 piastrine.

Per utilizzare questo prodotto basta prendere una piastrina e inserirla all’interno del diffusore. Dopodiché, mettere il diffusore in una presa elettrica e lo strumento si riscalderà. Nell’ambiente, si diffonderà l’insetticida. Questo articolo è da usare soprattutto in luoghi al chiuso, e per smaltirlo in modo giusto è bene metterlo nel RAEE, rifiuto elettronico.

Si può applicare il suddetto dispositivo nelle stanze da letto, nei salotti, in verande al coperto, ed è utilizzabile anche nei campeggi. Si rivelerà molto efficaci e soprattutto di notte, si potrà dormire più tranquilli.