Gli imprevisti sono parte integrante della vita quotidiana e avere una copertura assicurativa rappresenta una strategia fondamentale.

In questo contesto, Poste Italiane propone una soluzione flessibile e personalizzabile, la polizza modulare Poste Vivere Protetti, attualmente disponibile con un’interessante riduzione del 10% sul premio annuo per i nuovi clienti fino al 30 novembre 2025, grazie all’iniziativa denominata “Black Month”.

La polizza Poste Vivere Protetti si distingue per la sua modularità, che consente di selezionare esclusivamente le garanzie necessarie, evitando costi aggiuntivi superflui e garantendo una protezione calibrata sulle specifiche esigenze di ciascun assicurato. Gli utenti possono combinare coperture dedicate alla tutela della famiglia, della salute, della casa e degli animali domestici, con la possibilità di scegliere anche formule più complete, come quella “tutto compreso”, naturalmente più onerosa.

Le quattro principali linee di protezione

Protezione Persona

Protezione Patrimonio

Protezione Animali

Protezione Investimenti

Protezione Persona: una copertura sanitaria su misura

La linea Protezione Persona è ideata per assicurare sicurezza e assistenza nel caso di problemi sanitari o legati al benessere personale. Tra le opzioni più richieste vi sono le coperture per visite specialistiche, fisioterapia e diagnostica, con l’accesso al network sanitario PosteProtezione, che conta oltre 8.000 strutture convenzionate. La polizza consente di assicurare fino a sei persone con un unico contratto.

Ulteriori coperture includono:

Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici.

Cure odontoiatriche, con tre piani modulabili (base, top, diamond) per diverse necessità.

Assistenza continua 24/7 e prevenzione personalizzata.

Protezione in caso di decesso o invalidità permanente.

Formula Indennità, che prevede un rimborso in caso di intervento chirurgico o infortunio, comprensivo di indennità giornaliera per ricovero e convalescenza.

Protezione Patrimonio: difesa completa di casa e beni

La linea Protezione Patrimonio tutela l’abitazione e i beni da rischi come incendi, furti e danni a terzi. Oltre alle garanzie tradizionali, include coperture innovative contro i rischi legati all’uso di internet, quali frodi online e violazioni della privacy. Sono previste anche assistenze per emergenze domestiche, risarcimenti per danni all’abitazione e rimborsi in caso di furto, oltre a un supporto economico per danni involontari causati a terzi.

Protezione Animali: tutela per i membri a quattro zampe della famiglia

Per chi considera il proprio animale domestico un vero e proprio membro della famiglia, la linea Protezione Animali offre coperture per malattie, infortuni e spese veterinarie, inclusi interventi chirurgici. La polizza comprende la responsabilità civile per danni causati dall’animale fino a 300.000 euro annui e una copertura di tutela legale fino a 10.000 euro per ogni incidente, senza limiti annuali. Inoltre, entro 90 giorni dall’acquisto, è prevista una visita veterinaria gratuita presso strutture convenzionate.

Protezione Investimenti: sicurezza per i clienti Poste Vita

La linea Protezione Investimenti è rivolta a chi ha sottoscritto prodotti di investimento con Poste Vita e desidera un’ulteriore tutela in caso di problemi di salute. Riservata agli assicurati fino a 69 anni, garantisce un sostegno economico immediato in caso di diagnosi di malattie gravi come tumori maligni o ictus cerebrali. La copertura Malattia Grave Più consente di ricevere un indennizzo proporzionato al premio versato, con percentuali selezionabili tra il 25%, 50% o 75%.

Oltre alle linee principali, è disponibile il modulo Danni a Terzi, che tutela l’assicurato e i propri familiari da danni involontari causati a persone terze in contesti esterni, come incidenti in bicicletta, sulle piste da sci o al mare. Poste Assicura si impegna a corrispondere i risarcimenti entro i limiti contrattuali, con l’applicazione di eventuali franchigie o scoperti dettagliati nel contratto.

Come sottoscrivere la polizza Poste Vivere Protetti

Per aderire alla polizza con il vantaggio dello sconto del 10%, è necessario recarsi in uno degli oltre 12.700 uffici postali distribuiti sul territorio nazionale, muniti di documento d’identità valido e codice fiscale. È possibile prenotare un appuntamento tramite il sito ufficiale di Poste Italiane o attraverso l’app dedicata. In alternativa, è attivo un servizio clienti telefonico gratuito al numero verde 800.211290, disponibile dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20, esclusi i giorni festivi.

La sottoscrizione può avvenire anche online, accedendo alla propria area personale sul sito di Poste Italiane dopo aver effettuato un preventivo in ufficio postale. La polizza sarà disponibile nell’area “Proposte per te”, per una gestione semplice e immediata.