Avanti un altro, clamoroso addio di un personaggio molto amato del programma: ecco chi non sarà presente nell’edizione appena iniziata.

Paolo Bonolis è tornato alla guida di Avanti un altro, amato quiz game del pre-serale di Canale 5. Accompagnato da Luca Laurenti, e da una schiera di personaggi che si prestano all’ironia del conduttore, il format ha un vasto seguito e conquista dati share rilevanti. Nelle passate stagioni ha anche debuttato in prima serata e ha ricevuto il consenso del pubblico. Avanti un altro è sicuramente un programma atipico, che diverte e coinvolge i telespettatori.

Diversi i personaggi che hanno militato nel programma e che hanno riscosso una grande popolarità. I telespettatori si affezionano a loro e ogni volta che c’è un addio inatteso non manca la delusione. Il conduttore ama particolarmente Avanti un altro, si diverte ed un format d’intrattenimento leggero e piacevole. Nell’edizione in corso però, Bonolis dovrà fare a meno di un volto che ha preso parte a Avanti un altro per diverse stagioni e che è amato dai telespettatori.

Un personaggio che ha interpretato la Bona Sorte e che era acclamato soprattutto per la sua bellezza. L’annuncio è stato dato sui social dalla diretta interessata che ha rivelato anche il motivo per cui non presenzierà nel quiz game. Lei è la bellissima Francesca Brambilla che ha condiviso sul suo account social uno shooting fotografico dove si mostra con la sua famiglia. L’ex Bona Sorte è mamma di Amaya Luce, nata nel Dicembre del 2023 ed oggi è di nuovo in dolce attesa.

Francesca Brambilla: “Vi prometto che tornerò”

“Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la MIA FAMIGLIA tra un mese in 4..” questa la didascalia che accompagna le immagini. Francesca è incinta di 8 mesi e ha atteso prima di rivelare la gravidanza. Negli scatti è in compagnia della primogenita e del compagno, di cui non si conosce nulla. Non fa parte del mondo dello spettacolo e non ha social.

Francesca, che ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, ha promesso che tornerà in tv e ha salutato tutti i suoi fans. L’ex Bonas non ha reso noto il sesso del bebè, ne tanto meno il nome. Per ora si gode questo magico momento della sua vita, momento che ha voluto condividere con i followers. I fan l’hanno sommersa di auguri:

“Di Bona Sorte c’è solo una auguroni belliiii“, ha commentato un utente. E ancora: “Ma che bello Francy volevi una famiglia con tanti bimbi ed ecco qua che il tuo sogno si sta avverando. Mi piacerebbe tanto rivederti……. auguriiiiiiii”.