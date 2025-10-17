Ci sarà un aumento delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo a partire dal 1° gennaio 2025.

La rivalutazione delle pensioni, nota anche come perequazione automatica, è un processo previsto dalla normativa italiana che mira a mantenere stabile il valore reale delle pensioni nel tempo. Poiché l’inflazione può erodere il potere d’acquisto, è fondamentale che gli assegni vengano adeguati in base all’aumento dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT.

Il calcolo dell’indice di rivalutazione avviene annualmente attraverso un dato tendenziale provvisorio, che viene poi confermato con l’indice definitivo pubblicato l’anno successivo. In questo modo, l’INPS può effettuare eventuali conguagli per regolare gli importi già erogati.

Aumento pensione chi prende 1.400 euro netti al mese quanto percepisce nel 2025

Questo sistema garantisce una tutela automatica ai pensionati, affinché l’aumento del costo della vita non si traduca in una perdita del valore reale della pensione. L’adeguamento si basa su criteri oggettivi e trasparenti, permettendo una rivalutazione equilibrata e sostenibile per l’intero sistema previdenziale.

Dal 2023, la rivalutazione delle pensioni segue un sistema progressivo, con percentuali di adeguamento differenziate in base all’importo dell’assegno pensionistico. Questo metodo consente di concentrare maggiori risorse sulle fasce più deboli, limitando l’aumento per pensioni di importo elevato e garantendo così la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico italiano. Per il 2025, la rivalutazione sarà così articolata:

Pensioni fino a quattro volte il minimo INPS (circa 2.100 euro lordi mensili): rivalutazione piena, pari al 100% dell’incremento dell’indice ISTAT.

Questa scala progressiva permette di redistribuire in modo più equo le risorse, garantendo un aumento più consistente alle pensioni più basse, come quelle che si aggirano intorno ai 1.400 euro netti mensili, e limitando gli incrementi per le pensioni più elevate.

Considerando una pensione netta mensile di circa 1.400 euro, che si colloca sotto la soglia delle quattro volte il trattamento minimo INPS, l’aumento dello 0,80% previsto per il 2025 si traduce in un incremento mensile di circa 11 euro. Ciò significa che la pensione mensile salirà a circa 1.411 euro netti, a partire da gennaio 2025.

Questo adeguamento, seppur contenuto rispetto al 2023, rappresenta un importante sostegno per i pensionati con redditi medio-bassi, consentendo loro di affrontare meglio l’aumento del costo della vita, soprattutto in un contesto economico in cui l’inflazione continua a incidere sul bilancio familiare. L’applicazione di questo meccanismo sarà regolata dalla circolare operativa INPS e dalla legge di bilancio 2025, che definiranno con maggior dettaglio le modalità di applicazione e le eventuali novità normative.