Nuova allerta alimentare: attenzione a questi frutti di mare se li hai acquistati gettali subiti, sono contaminati da un virus.

Nei giorni scorsi è stata resa pubblica una nuova allerta alimentare che riguarda alcuni frutti di mare. Non è la prima volta che succede, per questo il Ministero della Salute è sempre molto attento in merito a questo tipo di contaminazioni che possono causare diversi danni alla salute, oltre alle semplici intossicazioni. Il richiamo fa riferimento ad un lotto di Terre d’Italia di Carrefour e La Delicata di Sardegna di I.Wai Food Srl, cassette di legno che contengono i noti frutti di mare che potrebbero essere contaminati da Norovirus.

Del resto da sempre i frutti di mare richiedono continui controlli, per questo quando si acquistano è opportuno conoscerne la provenienza e la freschezza. In questo caso si tratta di ostriche, alimento che ha una commercializzazione attiva e che sono molto amate dai consumatori perché si prestano ad essere cucinate in diversi modi, anche se tenndezialmente vengono consumate crude. I lotti sotto esame sono venduti al Carrefour e Esselunga e sono stati subito attenzionati.

Inoltre sono state confezionate da Finittica Srlu, stabilimento situato a Goro (Ferrara), identificato con il marchio dello stabilimento IT 513 CDM UE. Il lotto coinvolto è il 250416F62B, e le cassette riportano date di scadenza comprese tra il 2 e l’11 maggio 2025. Se le avete acquistate è bene gettarle subito e non mangiarle, soprattutto se non sono state cotte. Il loro consumo è decisamente pericoloso e potrebbe provocare diverse patologie gastrointestinali originate dal Norovirus.

Ostriche consumate solo previa cottura a 100°C

Le ostriche ritirate potrebbero aver avuto una contaminazione microbiologica da Novavirus. Quest’ultima non altera il sapore del prodotto ne tanto meno ne cambia l’aspetto per questo è difficile per i consumatori individuarlo. Per accertarne la presenza occorrono analisi di laboratorio specifiche e ovviamente un’informazione tempestiva. Tuttavia per evitare qualsiasi rischio è bene consumare le ostriche sempre cotte a più di 100°C per almeno 2 minuti dopo l’apertura delle valve.

In tal modo il virus viene inattivato. L’alta temperatura è infatti deleteria per il Norovirus. Questo virus è particolarmente pericoloso, soprattutto perché si trasmette anche con pochissime particelle, di conseguenza è opportuno prestare sempre massima attenzione e nel dubbio evitare il consumo di alimenti che possono essere considerati pericolosi.

Il Norovirus provoca sintomo come la nausea, il vomito, crampi addominali e febbre lieve. L’incubazione è di circa 12-48 ore ed è particolarmente pericoloso per quei soggetti a rischio come i bambini e gli anziani e imunodepressi.