Un assegno che in molti aspettano e che vedrà il cambiamento della sua erogazione entro la fine di questo mese. Si tratta dell’Assegno Unico.

L’unico elemento che viene richiesto è un modello ISEE aggiornato che permetterà anche il recupero di crediti che sono rimasti insoluti lo scorso anno. Chi non lo aggiornerà avrà la possibilità di ricevere solo l’importo minimo. Vediamo in cosa consiste.

Per questo mese di marzo, l’accredito dell’Assegno unico verrà accreditato entro il 20 del mese. Cerchiamo di capire insieme chi potrà riceverlo e chi no.

Assegno Unico: cosa c’è da sapere?

È uno degli assegni che è stato stanziato dal governo come sostegno alle famiglie, specialmente quelle che hanno figli a carico. La preoccupazione di molti era quella che, tale assegno non venisse rinnovato ed invece, anche quest’anno, c’è e sarà un aiuto economico concreto per tutte le famiglie o meglio, per coloro che presenteranno il modello ISEE aggiornato e ne faranno domanda.

Stiamo parlando dell’Assegno Unico, sostegno economico per le famiglie in difficoltà e con figli a carico. La maggior parte di coloro che lo ricevono pensavano che anche la data di accredito sarebbe cambiata ed, invece, è rimasta invariata al 20 del mese. Ciò che conta, però, come dicevamo all’inizio, è il modello ISEE aggiornato a questo anno.

L’INPS ha stabilito diverse fasce di pagamento specialmente per coloro che ne faranno domanda ex novo a partire da quest’anno. Per coloro che, invece, già lo ricevevano lo scorso anno, non dovranno modificare alcun tipo di requisito (tranne l’ISEE, lo ripetiamo) e lo riceveranno il 20 del mese, già a partire da marzo.

Aggiornare il modello ISEE

Le date ufficiali per l’erogazione dell’Assegno unico universale di marzo 2025 seguono il solito schema. Ma quali sono le date di pagamento che i cittadini dovrebbero conoscere? Vediamole insieme:

dal 20 marzo il pagamento per chi già percepisce l’Assegno unico e non ha avuto variazioni rispetto ai mesi precedenti;

il pagamento per chi già percepisce l’Assegno unico e non ha avuto variazioni rispetto ai mesi precedenti; l’ultima settimana di marzo, per chi ha presentato una nuova domanda, ma anche per tutti coloro che hanno subito variazioni nell’Isee.

Si comprende, da questo, come avere o presentare un ISEE aggiornato sia importante dal punto di vista fiscale. Il termine per l’aggiornamento dell’ISEE era fissato al 28 febbraio ma l’INPS dà la possibilità di presentare il modello aggiornato entro il 30 giugno 2025, così da recuperare tutti gli arretrati dal mese di marzo.

Cosa succede se l’ISEE non viene aggiornato? Si otterrà il valore minimo dell’assegno unico e non in base al proprio reddito. La cifra sarà di 57.5€ per ciascun figlio a carico.