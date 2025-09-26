INPS, arriva il nuovo bonus: fino a 800 euro nel mese di ottobre. A chi spetta e tutto quello che c’è da sapere.

Con l’arrivo di ottobre, milioni di pensionati italiani si preparano a ricevere l’accredito della pensione, un momento cruciale per la gestione delle spese familiari e quotidiane.

Anche per il mese di ottobre 2025, l’INPS conferma la data del 2 ottobre come giorno di pagamento, in collaborazione con Poste Italiane, offrendo un sostegno economico che mediamente supera gli 800 euro.

Accredito pensione il 2 ottobre: modalità e importi

Ogni mese l’INPS segue un calendario preciso per l’erogazione delle pensioni e, per ottobre 2025, il pagamento è programmato per il giovedì 2. I pensionati potranno scegliere come ricevere l’importo, che varia in base ai contributi versati e alla tipologia di pensione:

Ritiro in contanti presso gli uffici postali;

Accredito diretto su conto BancoPosta o su Postepay Evolution;

Versamento sul conto corrente bancario, per chi ha indicato questa preferenza.

L’importo di riferimento di 800 euro è indicativo e non uniforme per tutti i pensionati, poiché dipende dalla singola pensione maturata. Tuttavia, questa soglia rappresenta un parametro utile per comprendere il sostegno economico mensile che molte famiglie ricevono. Oltre all’accredito pensionistico, il 2025 ha visto l’introduzione e il potenziamento di diverse misure di sostegno economico, pensate per aiutare i cittadini in condizioni di bisogno. Tali provvidenze si basano spesso sull’ISEE e sul reddito familiare, e sono fondamentali per ampliare la rete di supporto sociale. Tra le principali agevolazioni disponibili:

Assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari con difficoltà economiche;

Assegno unico universale per chi ha figli a carico, una misura che ha semplificato e ampliato il sostegno alle famiglie;

Carta “Dedicata a te”, un contributo destinato a coprire le spese alimentari delle famiglie più fragili;

Bonus bollette e incentivi per l’acquisto di elettrodomestici efficienti, pensati per alleggerire il peso delle spese energetiche, tra le emergenze più sentite in questo periodo.

Per verificare l’accesso a questi bonus e agevolazioni è fondamentale aggiornare il proprio ISEE e consultare sia i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sia il portale ufficiale dell’INPS. Questa operazione consente di presentare correttamente la documentazione e di beneficiare di tutti gli aiuti disponibili. Il pagamento della pensione di ottobre 2025 rappresenta un appuntamento molto atteso per gli oltre 16 milioni di pensionati italiani, che spesso fanno affidamento su questa entrata mensile per coprire le spese più urgenti, dalle bollette agli impegni familiari.

Parallelamente all’erogazione delle pensioni, anche i dipendenti pubblici e privati riceveranno i loro stipendi attraverso accredito bancario o postale, garantendo così la regolarità dei pagamenti per una vasta platea di lavoratori. L’attenzione resta alta sulle misure di sostegno introdotte nel corso del 2025, che hanno ampliato il ventaglio di strumenti a disposizione dei cittadini per far fronte a un contesto economico ancora segnato da sfide come l’inflazione e il caro energia.

In questo scenario, la collaborazione tra INPS e Poste Italiane si conferma cruciale per assicurare la tempestività e l’efficienza nei pagamenti, confermando l’impegno delle istituzioni nel tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.