Le anticipazioni di Tradimento rivelano alcuni colpi di scena inaspettati: scoppia la crisi fra due dei protagonisti. Ecco chi si dice addio.

Tradimento è la neo soap turca in onda su Canale 5, serie che sin da suo debutto ha riscosso un seguito interessante. Intrighi, amori, bugie e passioni sono gli ingredienti di questa fiction che promette diversi colpi di scena. Protagonista Guzide e i suoi figli, che nascondono una serie di segreti. La donna, ex magistrato si trova infatti a fronteggiare alcune situazioni inaspettate che coinvolgono l’ex marito, ma anche i tre ragazzi nati dal matrimonio finito.

Gli spoiler delle prossime puntate rivelano che la figlia minore di Guzide, Oylim ha deciso di sposare Toga. Dopo un tenero corteggiamento la giovane ha detto si alla proposta di matrimonio, e anche se questo non fa felice l’ex magistrato che vorrebbe che la figlia finisse gli studi, in casa si respira un’aria di festa. Tolga è convinto che sposare Oylim significa tenerla lontana da Behram e questo fa comodo anche a Guzide. Quest’ultima tuttavia teme che il futuro genero possa riallacciare i contatti con il padre.

Tolga dopo aver scoperto che il genitore ha ricattato l’ex giudice costringendola ad accettare una proposta non consona che le ha fatto perdere il lavoro, ha avuto con lui un duro scontro. Tuttavia padre e figlio si riavvicinano a causa di un attacco informatico che ha colpito l’azienda dell’uomo. Una pace che Oylim non immagina e tanto meno la madre. Gli spoiler rivelano che la figlia di Guzide verrà a conoscenza del riavvicinamento dei due.

Tradimento, Oylim delusa da Tolga

Ercan, amico di Behram fotografa Tolga insieme al padre, scatto che poi invia a Oylim che grazie ad alcuni indizi si rende conto che la foto è recente. La figlia di Guzide ha così uno scontro con Tolga e decide di non sposarlo più. Tornata single la giovane si riavvicina a Behram. Tolga si impegnerà a riconquistare la fiducia di Oylim ma non sarà facile.

Le anticipazioni turche rivelano anche che la giovane scoprirà di essere in dolce attesa, notizia che la sconvolge visto che non è certa dell’identità del padre del bambino: è Tolga o Behram? Solo in seguito, grazie al test del DNA verrà rivelata la paternità. Tolga è il padre del nascituro, i due decidono di chiamarlo Can e di intraprendere la loro vita insieme.

Intanto Guzide non è felice della notizia e i rapporti con la figlia sono sempre più tesi. La gravidanza di Olym riuscirà ad intenerire il cuore dell’ex magistrato?