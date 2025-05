Sono in molti ad essere convinti che, certi determinati prodotti possono essere acquistati o trovati solo su Amazon, magari attendendo anche giorni e giorni per poterlo, poi, ricevere.

Ma dobbiamo tener presente che ci sono anche gli stessi prodotti, e magari anche con delle offerte settimanali o quindicinali, che le grandi compagnie di supermercati e non solo, mettono in atto. Una di queste è Eurospin.

E, proprio da Eurospin, lo abbiamo detto più volte, c’è la possibilità di trovare anche dei complementi di arredo che sono in offerta a prezzi stracciati che vale la pena di avere in casa o, come in questo caso, nel nostro giardino o sul balcone. Vediamo ora cosa ci propone.

Piscina in giardino? Ora puoi

Fare spesa online, anche per generi alimentari e per alcuni farmaci e parafarmaci, sta diventando un po’ una consuetudine ma dobbiamo tener presente che, dietro tutto questo, ci sono i grandi motori, uno su tutti Amazon. Convinti che solo lì troviamo certi prodotti, siamo anche capaci di aspettare giorni e giorni per poterli ricevere.

Ma da Eurospin le offerte ci sono sempre, anche tutti i giorni e non solo per quelli che sono generi alimentari o prodotti per la persona. Quella che stiamo per proporvi ora è adattissima se si ha un giardino e si ha voglia di condividere questo spazio con gli amici o con i familiari e goderselo al meglio.

Davanti ad un’offerta del genere non si può rifiutare come, al tempo stesso, non si può stare li a pensare ore ed ore. Stai pensando a qualcosa che hanno, di solito, tutti in giardino, ma ti assicuriamo che non è così.

L’offerta Eurospin ad hoc per te

Si tratta di un prodotto che puoi avere sì, ma se hai un giardino delle giuste dimensioni da poterlo contenere.

Avresti mai pensato di montare una piscina a casa tua? Ora con questa offerta Eurospin, puoi farlo tranquillamente. Si tratta della Piscina Pure Spa Idromassaggio della Intex: una piscina che ha una capienza di 4 persone, in PVC, 140 getti d’acqua, una capacita di 795 litri e, anche, un motore per il riscaldamento che può portare la temperatura dell’acqua ad arrivare fino a 40°.

È dotata anche di un tappetino per proteggerla ed una sacca per il suo trasporto. Le misure, lo dicevamo all’inizio, sono 196×71 cm, ideale per chi ha un giardino abbastanza grande e vuole sfruttarlo al meglio anche per rilassarsi. Il prezzo di questa meraviglia? Da Eurospin costa solo 499.99€.