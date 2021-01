Allerta plastica per il kebab di pollo Aia e Conad

Allerta plastica per il kebab di pollo Aia e Conad, scattata per la possibile presenza di frammenti plastici all'interno della confezione.

Doppia allerta plastica diffusa dal Ministero della Salute in merito al kebab di pollo. Inclusi negli avvisi sono alcuni lotti distribuiti a marchio Aia e Conad, per i quali è stato disposto il ritiro dal mercato (limitatamente alle confezioni a rischio). Si fa riferimento alla possibile presenza di frammenti di plastica (materiale di etichettatura).

Nel caso dell’allerta plastica che riguarda il prodotto a marchio Aia si tratta di confezioni da 350 grammi di kebab di pollo tagliato in sfoglie “Keb’s“. Nel secondo avviso i riferimenti sono “Kebab di pollo Conad“, sempre da 350 grammi.

Per entrambi ritiri oggetto dell’allerta è il lotto numero 8574274, prodotto dalla Agricola Tre Valli Soc. Coop. (Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore IT 752L CE). La sede dello stabilimento è in via Speranza 7 Santa Maria di Zevio (VR), mentre la data di scadenza o termine minimo di conservazione è 22-01-2021.

In base a quanto riportato nelle due allerte, al fine di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, chi dovesse aver acquistato uno dei due prodotti è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per la sostituzione.

Non solo allerta plastica, gli altri richiami

Oltre all’allerta plastica appena descritta il Ministero della Salute ha diramato nei giorni scorsi un avviso per la possibile presenza di vetro all’interno dei barattoli di sugo alle verdure biologico Carrefour BIO. Cliccando sul link a inizio paragrafo è possibile verificare le informazioni fornite dal dicastero guidato da Roberto Speranza.

Fonte: Ministero della Salute