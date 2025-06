Se hai queste salsicce a casa, non consumarle. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di alcune salsicce che possono contenere qualcosa di pericoloso per la salute al loro interno. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Richiamo alimentare in atto

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Anche adesso siamo davanti al ritiro di alcune salsicce stagionate, che contengono un batterio al loro interno e che sono vendute, nel dettaglio, dall’azienda David Salumi. Ma perché questo alimento è stato ritirato? Come dicevamo all’inizio, ad annunciarlo è stato il Ministero della salute. Il ministero stesso ha diffuso il richiamo, che lo stesso produttore ha dichiarato, di un lotto di salsicce stagionate.

Ecco di quale prodotto si tratta

Il motivo indicato del richiamo è la presenza, all’interno delle salsicce stagionate stesse della Salmonella infantis. Il prodotto in questione è quello venduto in confezioni sottovuoto da 300 grammi e sfuso, con il numero di lotto 02.04.25B e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/10/2025. Lo stabilimento di questa azienda, che ha portato avanti il richiamo, si trova a San Venanzo, in provincia di Terni.

Cosa fare se si ha questo prodotto in casa? L’azienda raccomanda di non consumare le salsicce stagionate con il numero di lotto preso in considerazione e di riportarle al punto vendita più vicino o, anche, dove le si è acquistate. Un’attenzione particolare deve essere posta da tutti i cittadini a questi particolari quanto specifici richiami alimentari perché riguardano anche la salute di chi li consuma ma è anche un avvertimento per chi li produce, affinchè possa porvi immediatamente rimedio.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.