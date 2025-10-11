Se vedi sul tuo iPhone questo pallino colorato sul display, occhio alla tua privacy. Che cosa devi sapere

Viviamo in un’epoca in cui la privacy è diventata un concetto tanto evocato quanto fragile. Ne parliamo spesso, con toni preoccupati o rassegnati, come di qualcosa che stiamo progressivamente perdendo, ma di cui non possiamo fare a meno. È una sorta di ossimoro moderno: tutti la vogliono, pochissimi la possiedono davvero.

La vita digitale, con le sue comodità e le sue promesse di connessione, ci ha lentamente trascinati in una realtà dove l’intimità non è più un diritto scontato, ma una conquista quotidiana.

Ogni gesto, ogni parola, ogni fotografia che condividiamo lascia una traccia. I nostri dispositivi, smartphone, computer, smartwatch, sembrano conoscerci meglio di chiunque altro. Sanno dove siamo, con chi parliamo, cosa desideriamo, perfino cosa sogniamo di notte. E mentre noi crediamo di avere il pieno controllo della tecnologia, è spesso la tecnologia ad avere il controllo su di noi.

Ci sono poi aspetti più sottili, quasi invisibili, che rendono il confine tra pubblico e privato sempre più labile. Elementi nascosti nei nostri dispositivi, funzioni che non sappiamo neppure di avere attive, segnali apparentemente innocui che, invece, dovrebbero metterci in allerta. È il caso di un piccolo pallino colorato che può comparire sullo schermo del nostro iPhone: un dettaglio minimo, ma che potrebbe significare molto più di quanto immaginiamo. E, se dovessi vederlo, potresti non essere più solo a guardare.

Pallino colorato sullo schermo del tuo iPhone: ecco come verificare se la tua privacy è in pericolo

Da qualche anno, chi possiede un iPhone ha iniziato a notare un piccolo dettaglio curioso nell’angolo in alto dello schermo: un minuscolo pallino colorato, a volte verde, altre arancione. Un particolare apparentemente insignificante, ma che in realtà racchiude uno dei segnali più importanti dell’era digitale: un avviso, discreto ma eloquente, che riguarda la nostra privacy.

Apple, consapevole del crescente clima di diffidenza verso le tecnologie invasive, ha introdotto questa funzione con l’obiettivo di restituire agli utenti un po’ di quel controllo che, negli anni, abbiamo finito per cedere in nome della comodità. Il pallino arancione indica che il microfono è in uso, mentre quello verde segnala l’attivazione della fotocamera.

Nulla di allarmante, finché sappiamo di aver aperto un’app che effettivamente richiede tali funzioni. Il problema sorge quando quei colori compaiono all’improvviso, senza che ne comprendiamo la ragione.

Negli ultimi tempi, del resto, la sensazione di essere costantemente “ascoltati” o osservati ha smesso di appartenere alla sola fantascienza. Alcuni utenti hanno raccontato di pubblicità comparse dopo conversazioni private, di app che sembrano sapere più di quanto dovrebbero.

Ufficialmente, le grandi piattaforme negano ogni abuso. Ma la diffidenza resta. Ecco perché quei piccoli pallini sono diventati un simbolo: una forma di trasparenza, un promemoria visivo che ci ricorda quanto sottile sia oggi la linea che separa l’uso della tecnologia dalla sua invasione.