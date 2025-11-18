Ikea sorprende i clienti con una nuova promo che sarà valida ancora per pochi giorni: l’ultima tendenza dice addio a letto classico.

Il noto store svedese di arredamento e accessori per la casa non manca di sorprendere i suoi tanti consumatori con una nuova promozione, che è prossima a scadere, per questo è bene approfittarne prima possibile. Il trend fice addio a letto classico e punta ad un sistema mirato a recuperare spazio. Un sistema molto apprezzato viste anche l’esigenze degli ultimi anni di sfruttare ogni angolo di casa, e di cercare di rendere abitabile e funzionale anche quegli appartamenti che sono molto piccoli.

La promo del brand a cui si fa riferimento sta andando a ruba, anche perché permette di avere un letto doppia piazza e allo stesso tempo un divano: in tal modo si avranno due funzioni diverse, e durante la giornata la stanza sarà spaziosa e vivibile. Un modo nuovo di pensare le camere da letto, condiviso da molti visto che fa fronte a diverse esigenze. Ora il letto alternativo è in offerta e sta andando a ruba, anche perché è perfetto anche in una camera degli ospiti.

Si tratta del LYCKSELE LÖVÅS, divano letto a 2 posti, Knisa grigio chiaro che da 319 euro è in vendita a 271.00 euro. La promo è valida fino al 30 Novembre, salvo che le scorte non finiscano prima. Le sue caratteristiche sono diverse e funzionali e chi lo ha acquistato ne ha tratto moltissimi vantaggi. Disponibili in diversi colori, ma non tutti sono in offerta. Si tratta di un articolo che ha riscosso diverse recensioni positive e che Ikea ha deciso di promuovere proprio in questo periodo, certa di ottenere l’approvazione della sua clientela.

LYCKSELE LÖVÅS, il d ivano letto che sta andando a ruba

Il divano letto LYCKSELE LÖVÅS è tra i prodotti must di Ikea: si trasforma in pochi minuti in n un letto a due piazze, si adatta a diversi ambienti anche quelli meno spaziosi, inoltre si pulisce facilmente perché le fodere del materasso e divano sono e fodere, asportabili e lavabili. Inoltre si possono cambiare e questo permette di rinnovare l’ambiente ogni volta che si desidera.

E’ un articolo molto ambito e tra i più venduti del catalogo Ikea e ora che è in promo e sta ottenendo un successo di vendite e inaspettato, per questo è consigliabile non lasciarselo sfuggire. Sul sito del brand sono disponibili le misure, le vari fodere extra disponibili, e la possibilità di scegliere i vari accessori tra cui il materasso. Ed è possibile scegliere tra le varianti di colore tra quelle attualmente commercializzate.