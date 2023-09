A cosa serve la gomma di xantano

A cosa serve la gomma di Xantano? Questo additivo alimentare può offrire molti vantaggi in cucina, ma è utile anche in ambito cosmetico. In più, lo xantano può migliorare la nostra salute, ma in che modo?

La gomma di xantano è un ingrediente spesso impiegato nella preparazione di diversi alimenti e bevande, ma a cosa serve esattamente? E si tratta di un prodotto sicuro per la salute? Anche detta semplicemente “xantano“, questa sostanza non è altro che un addensante naturale impiegato sia in campo alimentare che in ambito cosmetico, nella formulazione di prodotti per capelli, dentifrici e maschere.

Chimicamente parlando, la gomma di xantano è il risultato della reazione di alcune materie vegetali che vengono fatte fermentare con un batterio (Xanthomonas campestris).

Tale processo da vita a un composto dalle proprietà addensanti e stabilizzanti.

Lo xantano si presenta sotto forma di polvere di colore chiaro e dall’odore neutro; puoi trovarlo indicato sull’etichetta dei prodotti con la sigla E415.

Ma esattamente a cosa serve la gomma di xantano? Scopriamo quali sono i vantaggi di questo addensante, dove viene impiegato e le possibili controindicazioni che è bene conoscere.

A cosa serve la gomma di xantano?

Dove si usa lo xantano? Come dicevamo, uno degli usi più comuni di questo elemento è quello alimentare: esso, infatti, migliora la consistenza e la densità di numerose preparazioni, ragion per cui viene impiegato sotto forma di additivo nella preparazione di gelati, succhi di frutta, salse e in decine di altri alimenti. Ma non è tutto!

Gomma di xantano e cucina senza glutine

Lo xantano viene impiegato anche nella preparazione di prodotti da forno senza glutine. Dal momento che funge da legante e addensante, la gomma di xantano permette infatti di rendere più elastico l’impasto della farina senza glutine, offrendo una migliore consistenza.

In poche parole, questo ingrediente permette di ottenere pane, panettoni, dolci e cibi senza glutine dall’aspetto più invitante e compatto. In più, potrebbe anche aumentare i tempi di conservazione dei prodotti.

Usi cosmetici

Ma la gomma di xantano non è utile solo nelle ricette e in ambito alimentare: questo ingrediente può fare magie anche in bagno. Puoi trovarlo nella formulazione di dentifrici, shampoo, balsami, prodotti per la cura della pelle, creme, maschere e in molti altri cosmetici che usi quotidianamente.

In ambito cosmetico, la gomma di xantano (nome inci: Xantham Gum) aiuta ad emulsionare e addensare i prodotti, rendendoli più facili da applicare e da versare.

Lo xantano fa bene alla salute?

Oltre agli impieghi che abbiamo appena esaminato, vale la pena conoscere anche i potenziali effetti benefici della gomma di xantano. Questo ingrediente, infatti, sarebbe capace di:

Ridurre la stitichezza

Abbassare l’indice glicemico del riso

Rallentare l’assorbimento dello zucchero e aumentare i livelli di sazietà (solo se assunto in quantità sufficientemente elevate)

Ridurre i livelli del colesterolo LDL

Alleviare la secchezza delle fauci

Favorire la deglutizione nelle persone con disfagia.

Nonostante la promettente lista di possibili effetti benefici, va detto che, ad oggi, lo xantano viene impiegato principalmente per i vantaggi che offre in ambito culinario e cosmetico. Se intendi assumere un integratore di gomma di xantano, prima di farlo ti consigliamo di parlarne con il tuo medico curante.

Dove si compra lo xantano?

Puoi trovare facilmente questo ingrediente nei siti di shopping on line, nelle farmacie e parafarmacie o anche presso la tua erboristeria di fiducia.

Prima di acquistare il prodotto, però, ricorda di dare un’occhiata ai possibili effetti indesiderati e alle controindicazioni.

Precauzioni ed effetti indesiderati

L’utilizzo della gomma di xantano comporta dei pericoli per la salute? Se usato nelle quantità consigliate, questo additivo è considerato sicuro sia per gli adulti che per i bambini di età superiore alle 12 settimane.

Se assunto in quantità eccessive, però, lo xantano potrebbe comportare dei disturbi allo stomaco, come diarrea, dolore, gonfiore e meteorismo.

L’utilizzo di questo ingrediente potrebbe risultare pericoloso per chi soffre di allergie alimentari. Se è questo il tuo caso, prima di aggiungere lo xantano alla tua dieta quotidiana, parlane con il medico curante.

Gomma di xantano: controindicazioni

Se segui una terapia farmacologica e se soffri di particolari condizioni mediche, prima di assumere lo xantano sotto forma di integratore parlane con il tuo medico. Il prodotto è sconsigliato per coloro che assumono farmaci per il diabete o per chi deve sottoporsi a un intervento chirurgico, in quanto potrebbe ridurre eccessivamente i livelli di zuccheri nel sangue.

Gomma di xantano: come sostituirlo?

Cosa si può usare al posto della gomma di xantano? Se non hai o non puoi usare la gomma di xantano, esistono molte alternative a questo ingrediente. Fra le più apprezzate rientrano la gomma di guar, la buccia di psillio, i semi di Chia e l’agar agar.

