L’Agenzia delle Entrate ha avviato un’ampia campagna di vigilanza relativa ai bonus edilizi, inviando circa 50.000 lettere.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di controllo e razionalizzazione degli incentivi fiscali destinati alla riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, con l’obiettivo di contrastare abusi e irregolarità nell’utilizzo dei crediti d’imposta collegati ai lavori edilizi.

L’operazione di compliance si basa sull’impiego di sofisticati algoritmi di analisi dati, che permettono di individuare eventuali anomalie nelle dichiarazioni dei contribuenti. In particolare, l’attenzione è puntata sulle situazioni in cui l’ammontare dei crediti fiscali ceduti appare sproporzionato rispetto alla rendita catastale dell’immobile oggetto degli interventi agevolati.

Queste discrepanze possono essere sintomatiche di un utilizzo improprio o errato dei bonus edilizi, come il Superbonus, l’Ecobonus e il Sismabonus. Le lettere di compliance rappresentano un invito a regolarizzare spontaneamente eventuali incongruenze, senza che ciò comporti immediatamente un atto impositivo. Tuttavia, in caso di mancata risposta o adeguamento, l’Agenzia può procedere con accertamenti più rigorosi, che includono aggiornamenti d’ufficio della rendita catastale e l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Lettere di compliance e possibili conseguenze per i contribuenti

I destinatari delle comunicazioni sono sollecitati a verificare la correttezza della rendita catastale relativa agli immobili interessati dai lavori. L’adeguamento avviene preferibilmente in via spontanea, consentendo di evitare contenziosi e sanzioni. Se però i contribuenti non rispondono entro i termini indicati, si aprono le porte a verifiche dirette e sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di accertata incongruenza non sanata, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a modificare d’ufficio la rendita catastale, con conseguenze fiscali rilevanti su tributi locali quali IMU e TASI. Inoltre, sono previste sanzioni amministrative che possono variare da 1.000 a 8.200 euro per ciascuna unità immobiliare coinvolta.

La complessità della situazione è accentuata dall’intreccio tra responsabilità fiscali e civili. L’utilizzo dei bonus edilizi ha già generato numerosi contenziosi tra condomìni, imprese costruttrici e professionisti, spesso legati a lavori incompleti, difetti progettuali o gestione errata della cessione del credito. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate potrebbe quindi ampliare il fronte delle dispute anche sotto il profilo tributario, richiedendo una collaborazione stretta tra amministratori di condominio, imprese e tecnici catastali.

Uno degli aspetti più delicati delle lettere di compliance riguarda il carico probatorio, che grava sul contribuente. Sarà infatti suo compito dimostrare la congruità tra il valore dei lavori svolti e le caratteristiche catastali aggiornate dell’immobile. Questo comporta la necessità di fornire perizie tecniche, relazioni dettagliate e, in molti casi, aggiornare planimetrie e documentazione catastale.

Per gli immobili inseriti in contesti condominiali, la verifica richiede il coinvolgimento dell’amministratore e un’analisi approfondita delle pratiche edilizie condominiali. Spesso è indispensabile affidarsi a consulenze di geometri e ingegneri specializzati, in grado di valutare se gli interventi effettuati giustifichino un aumento della rendita catastale. Un esempio recente, illustrato nel convegno organizzato da Confedilizia, ha evidenziato come gli interventi ammessi a ecobonus e sismabonus possano comportare incrementi della rendita fino al 15%, con conseguenti impatti fiscali.

L’aggiornamento delle rendite catastali rappresenta uno strumento strategico per garantire la correttezza nell’accesso ai benefici fiscali e per allineare la tassazione immobiliare al reale valore degli immobili riqualificati. Tale attività non si limita a una funzione repressiva, ma si inserisce in un disegno più ampio di riequilibrio del sistema tributario immobiliare.

Novità normative e limiti alle detrazioni per il 2025

Parallelamente all’attività di controllo, il 2025 segna una fase di riforma dei bonus edilizi, modificati dalla recente Legge di Bilancio. Le principali novità riguardano: