Manca poco alla scadenza per richiedere il Bonus nuovi nati 2025, un incentivo economico di 1.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio.

Il Bonus nuovi nati rappresenta un contributo economico una tantum di 1.000 euro, pensato per alleggerire le spese iniziali legate all’accoglienza di un bambino. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 206 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 e regolamentata dalla circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025. Possono richiedere il bonus i genitori naturali, adottivi o affidatari pre-adottivi di minori nati o entrati in famiglia a partire dal 1° gennaio 2025.

Possono presentare domanda:

I cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti in Italia;

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per lungo periodo o permesso unico di lavoro o ricerca superiore a sei mesi.

Un requisito imprescindibile è che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) minorenni del nucleo familiare non superi i 40.000 euro annui. Va sottolineato che l’Assegno Unico Universale non confluisce nel calcolo dell’ISEE utile per questo beneficio.

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, esente da imposte, e viene accreditata dall’INPS entro il mese successivo alla data di nascita o all’ingresso del minore in famiglia. La procedura è stata semplificata grazie all’uso dei dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche, rendendo la richiesta più rapida e accessibile.

Come e quando presentare la domanda

La domanda per il Bonus nuovi nati deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. Per chi ha avuto un evento tra il 1° gennaio e il 16 aprile 2025, la scadenza straordinaria è fissata al 16 giugno 2025. Dopo questa data, non sarà più possibile fare richiesta per quei periodi.

Le modalità di presentazione sono diverse e pensate per facilitare l’accesso:

Portale INPS , accedendo al servizio “Bonus nuovi nati” con le credenziali SPID, CIE o CNS;

, accedendo al servizio “Bonus nuovi nati” con le credenziali SPID, CIE o CNS; Patronati , che forniscono assistenza gratuita per l’invio della domanda;

, che forniscono assistenza gratuita per l’invio della domanda; Contact Center Multicanale INPS, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164 164 da cellulare.

Inoltre, è prevista a breve l’attivazione di una nuova funzione sull’App INPS Mobile, che semplificherà ulteriormente la procedura, rendendo possibile la richiesta anche tramite smartphone.

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori conviventi con il minore. Nel caso di genitori non conviventi, solo il genitore convivente può richiedere il bonus. Per genitori minorenni o incapaci di agire, la domanda deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, con verifica dei requisiti economici a carico del genitore del minore. È possibile anche registrare una delega online per consentire a un genitore di agire per conto dell’altro, come previsto dal messaggio INPS n. 171/2022.

Oltre al Bonus nuovi nati, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto e confermato una serie di interventi per sostenere le famiglie italiane, in particolare quelle con figli piccoli.

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale è un contributo mensile riconosciuto per ogni figlio a carico, con importi che variano in base all’ISEE. Per i bambini nel primo anno di vita, l’importo base di 201 euro mensili viene maggiorato del 50%, arrivando a 301,50 euro al mese, ossia 3.618 euro annui. In presenza di almeno tre figli minori, tale maggiorazione si estende fino ai tre anni di età del bambino. Inoltre, se entrambi i genitori lavorano, è prevista una maggiorazione aggiuntiva di 34,10 euro mensili, con un importo che può arrivare fino a 409,20 euro al mese. Per i figli disabili di età inferiore a un anno è riconosciuto un ulteriore contributo di 120,60 euro mensili.

Bonus Asilo Nido

Per le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio 2024, il Bonus Asilo Nido può arrivare fino a 3.600 euro all’anno, a seconda del valore ISEE:

3.600 euro per ISEE fino a 25.000 euro;

3.100 euro per ISEE tra 25.001 e 40.000 euro;

1.500 euro per ISEE superiore a 40.000 euro.

Il bonus è cumulabile con l’Assegno Unico e la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 sul sito INPS.