Tumori: dall’immunoterapia una cura definitiva entro il 2050

L’immunoterapia come arma definitiva per sconfiggere i tumori. Questo il messaggio inviato dal prof. Tasaku Honjo, Università di Tokyo, che ha Stoccolma ha ritirato il premio Nobel per la Medicina 2018 condiviso con lo statunitense James P. Allison dell’Anderson Cancer Center. In base a quanto dichiarato dal ricercatore giapponese nel prossimo futuro saranno le difese immunitarie dell’organismo a garantire la cura contro il cancro.

Entro il 2050 il sistema immunitario potrà contare su un approccio mirato, in grado di stimolarlo al punto da permettergli di aggredire le cellule tumorali eliminandole. Come ha sottolineato Honjo durante l’incontro con la stampa, al quale ha partecipato anche Allison, la nuova terapia rappresenterà un cambio di passo rivoluzionario nella lotta ai tumori:

Sono quasi sicuro che entro il 2050 tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l’immunoterapia. Se non riusciremo a eliminare tutti i tumori, potremo comunque riuscire a bloccarli, impedendo loro di continuare a crescere.

Dopo un primo incontro avvenuto nel 1982 in Texas, i due ricercatori hanno collaborato a distanza sviluppando in autonomia le proprie ricerche sull’immunoterapia. Negli ultimi vent’anni Honjo e Allison hanno gettato le basi per una nuova e promettente cura, hanno affermato a margine della premiazione, in grado già oggi di affiancare altre soluzioni come quella chirurgica, quella chemioterapica e quella radioterapica:

È una strada che abbiamo aperto 20 anni fa e adesso un grande numero di persone in tutto il mondo lavora nel campo dell’immunoterapia. È un campo molto promettente, ma ancora per un po’ l’immunoterapia dovrà essere combinata con radioterapia e chemioterapia. Tuttavia il sistema immunitario è la chiave della battaglia contro il cancro.

