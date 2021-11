Meno plastica, più valore all’acqua: nasce Waidy WOW, l’app che ama l’ambiente

L’acqua in bottiglia che acquistiamo al supermercato rappresenta una delle principali cause dell’inquinamento da plastica in tutto il mondo. Probabilmente ti sarà capitato di dare un’occhiata alla raccolta dei rifiuti che produci ogni giorno e di domandarti in che modo potresti ridurne la quantità. E se ti dicessimo che la soluzione è più semplice di quanto credi?

Pensa, si trova proprio a portata di click, all’interno del tuo smartphone. Stiamo parlando di Waidy WOW, un’app disponibile per iOS e Android, che ti permette di bere acqua potabile gratuitamente, senza inquinare, risparmiando denaro e risorse. L’app Waidy WOW è nata nel 2019, e si basa su un presupposto chiaro: l’acqua è un bene primario del quale nessuno di noi può fare a meno, consumarla evitando l’utilizzo di plastica monouso è un valore aggiunto per l’ambiente.

L’acqua è importante tanto quanto lo è l’aria che respiriamo, ma per assumerne le giuste quantità ne acquistiamo decine di bottiglie a settimana, danneggiando l’ambiente e il Pianeta. E dire che nelle nostre città non mancano le fontane, i “nasoni” e le case dell’acqua dove potremmo semplicemente riempire le borracce, evitando così di consumare plastica e di produrre tonnellate di rifiuti ogni anno.

Meno plastica e più rispetto per l’ambiente con Waidy WOW

L’applicazione, realizzata da un team di dipendenti del Gruppo Acea, è rivolta proprio a chi vuole “diventare” quel piccolo cambiamento che potrebbe contribuire a salvare il Pianeta. L’idea ha mosso i suoi primi passi pochi anni fa, nell’ambito del progetto “Innovation Garage”, un programma di imprenditorialità interno al Gruppo Acea, primo operatore nazionale nel settore idrico e tra i principali player italiani nell’energia.

Fra le 120 proposte esaminate nell’ambito del programma “Innovation Garage”, Waidy ha catturato l’attenzione per la semplicità con la quale coniuga amore per l’ambiente, sostenibilità, innovazione tecnologica, storia e persone.

L’app invita gli utenti a fare un uso responsabile delle risorse idriche, mettendo a disposizione servizi in modalità smart che rendono il consumo di acqua potabile e plastic-free un obiettivo reale e concreto.

L’interesse verso l’applicazione e il servizio aumenta di giorno in giorno, di pari passo con la sempre maggiore attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e il crescente interesse verso un consumo responsabile, etico ed ecologico.

Ma quali sono le funzioni che rendono Waidy WOW uno strumento utile per l’ambiente? Vediamo quali servizi smart e curiosità potresti scoprire.

Con l’app Waidy WOW, le fontane della città sono a portata di click

L’applicazione Waidy WOW ti offre la possibilità di diventare autore di un vero cambiamento. Il servizio ti permette infatti di abbandonare la plastica monouso e di bere in modo etico ed eco-friendly. In che modo? Segnalando su una mappa più di 50.000 punti di erogazione di acqua potabile, e consentendoti di conoscere la distanza fra te e le fontane presenti sul territorio.

L’applicazione offre anche utili informazioni in merito alla qualità dell’acqua erogata da fontanelle, tipici “nasoni” di Roma e case dell’acqua.

In questo modo, potrai riempire di volta in volta i tuoi contenitori riutilizzabili, evitando di acquistare l’acqua del supermercato e dando una mano all’ambiente con un gesto semplice ma di grande impatto.

Pensa che solo in Italia ogni anno vengono consumati infatti 8 miliardi di bottiglie di plastica. Ciò rende il nostro Paese il terzo in Europa per un simile consumo. Un podio del quale nessuno può andare fiero.

Quanta acqua bevi? Te lo dice Waidy WOW

Oltre ad avere un occhio di riguardo nei confronti della natura, Waidy pensa anche alla tua salute e lo fa monitorando quanta acqua bevi ogni giorno, inviandoti dei promemoria.

Inoltre, potrai ricevere numerosi consigli per vivere in modo green e ridurre il tuo impatto sull’ambiente.

Notizie e curiosità sul mondo dell’acqua

Nella sezione “Storie e contenuti” dell’app troverai notizie sempre nuove e interessanti sul mondo dell’acqua e sulla sostenibilità ambientale. Ad esempio, sai già come ridurre il consumo di acqua in casa? E conosci la storia dei “nasoni” romani, ovvero quelle classiche fontanelle cilindriche che puoi trovare su tutto il territorio?

Waidy WOW risponderà a tutte le tue domande e ti permetterà di esplorare la città in un modo nuovo e speciale.

Infine, navigando all’interno dell’applicazione potrai ricevere tutte le news e tante pillole sulla sostenibilità grazie alla nuova webradio attiva 24/24, in collaborazione con Lifegate.

Cosa puoi fare con l’App Waidy WOW

Dopo aver visto cosa può fare Waidy WOW per te, scopriamo cosa puoi fare tu per (e con) questa innovativa applicazione. Da semplice “utente”, potresti diventare infatti un vero e proprio ambassador dell’acqua e dell’ambiente.

Con Waidy WOW potrai incamminarti e seguire i percorsi dell’acqua, scoprendone la storia e tutte le curiosità che li accompagnano. Potrai anche attraversare la tua città a piedi o in bicicletta seguendo gli affascinanti itinerari che toccano alcuni dei più interessanti luoghi legati all’acqua.

Potrai inoltre fornire informazioni sulle fontanelle che hai incontrato durante il tuo percorso e assumere un ruolo attivo nella tutela delle risorse idriche della tua città. In che modo? Aggiungendo dei punti idrici mancanti sulla mappa, condividendo le informazioni con gli altri membri della community e con segnalazioni sul servizio idrico, nei territori in cui questo è gestito dalle società del Gruppo Acea.

Un viaggio fra i percorsi tematici legati all’acqua

Che tu sia un turista in cerca di luoghi fuori dal comune, che tu sia un runner, un ciclista, o semplicemente una persona che ama scoprire aspetti sempre nuovi della tua città, Waidy WOW ti offre la possibilità di immergerti in una forma di turismo sostenibile e diverso dal solito.

Potrai infatti prendere parte a dei percorsi multimediali e tematici. Potrai esplorare e scoprire la storia delle fontane e delle fontanelle d’Italia, e conoscere le notizie storiche e gli aneddoti più interessanti.

Se il cinema è la tua passione, potresti scegliere, ad esempio, il percorso idro-cinematografico, un affascinante tragitto in 14 tappe che ti porterà alla scoperta delle fontane cinematografiche di Roma, dal suggestivo Fontanone della terrazza del Gianicolo fino al Parco degli Acquedotti, una delle splendide aree verdi cittadine.

Infine, se hai voglia di scoprire nuovi luoghi, potrai creare il tuo personale itinerario da seguire e da condividere con i “waiders”, i membri della community.

Una Water Community

Uno degli obiettivi che si pone il Gruppo Acea insieme a Waidy WOW è proprio la promozione di comportamenti virtuosi legati alla valorizzazione dell’acqua che possano diffondersi coinvolgendo sempre più persone. Una vera e propria “Sustainable Water Community”, un luogo virtuale in cui potranno connettersi persone, risorse e organizzazioni che hanno tutte un comune obiettivo: riconoscere il valore dell’acqua e promuoverne un consumo più etico e consapevole.

Perché dovresti bere acqua del rubinetto?

L’acqua erogata dalle fontane e dalle “case dell’acqua” non ha nulla da invidiare a quella che acquisti al supermercato. Anzi, possiamo affermare che in termini di sostenibilità ambientale è di gran lunga migliore.

Tuttavia, per molte famiglie l’idea di bere l’acqua delle fontane dislocate nelle città è quasi impensabile. C’è ancora molte diffidenza nei confronti di un’acqua che in realtà è assolutamente sicura per la salute. Basterebbe che tutti noi sostituissimo la classica bottiglia di plastica con una borraccia per ridurre drasticamente l’impatto sull’ambiente.

Che ne dici di dire addio a questa abitudine sin da oggi? Dai un’occhiata ai buoni motivi per abbandonare la bottiglia di plastica e iniziare a usare i contenitori refill.

Le bottiglie di plastica inquinano : l’impatto che le bottiglie hanno sull’ambiente è enorme. La plastica non inquina solamente quando viene gettata nei mari o per strada. L’intero processo di produzione, incluso il trasporto e lo smaltimento, comportano un danno enorme per l’ambiente. Sarebbe molto più saggio acquistare delle bottiglie di vetro e delle borracce, riempirle di volta in volta con l’acqua pubblica e lavarle regolarmente.

: l’impatto che le bottiglie hanno sull’ambiente è enorme. La plastica non inquina solamente quando viene gettata nei mari o per strada. L’intero processo di produzione, incluso il trasporto e lo smaltimento, comportano un danno enorme per l’ambiente. Sarebbe molto più saggio acquistare delle bottiglie di vetro e delle borracce, riempirle di volta in volta con l’acqua pubblica e lavarle regolarmente. L’acqua in bottiglia ha prezzi molto alti: l’elevato prezzo dell’acqua in bottiglia appare insensato, soprattutto se si considera che l’acqua è un bene primario al quale non possiamo rinunciare. Smettere di acquistare acqua nelle bottiglie di plastica si tradurrà in un grande risparmio economico per te e la tua famiglia.

L’acqua pubblica è sicura: l’app Waidy WOW ti permetterà di individuare le fontane, i nasoni e le case dell’acqua più vicine a te, con la garanzia di proporre un’acqua sicura, regolarmente controllata dai gestori d’acquedotto e dal personale delle aziende sanitarie. Il falso mito secondo cui l’acqua pubblica sarebbe pericolosa per la salute è fondato su convinzioni errate che, a lungo andare, stanno esercitando un profondo impatto sul Pianeta. Vale la pena cambiare questa abitudine, non trovi?

Entra nel mondo di Waidy

Se anche tu vuoi fare un uso più consapevole delle risorse ambientali e idriche, esplora dunque il mondo di Waidy WOW.

L’app è disponibile sia su Android che su iOS ed entrare a far parte della community è semplicissimo. Dopo aver effettuato il download, ti basterà registrarti fornendo la tua email, il tuo nome utente e poche altre informazioni. Così facendo potrai scoprire quali sono i punti idrici più vicini a te, potrai mappare la distanza fra te e la fontana più vicina e organizzare dei percorsi tematici.

Grazie a Waidy WOW, dare una mano al Pianeta sarà semplice come bere da una fontanella!