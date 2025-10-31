L’INPS ha avviato l’accredito diretto di somme di denaro sugli IBAN dei beneficiari di specifiche misure di sostegno.

Tra le principali novità di questo periodo, spiccano gli aggiornamenti relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), una misura che sta progressivamente sostituendo alcune prestazioni precedenti, come il Reddito di Cittadinanza, con un focus più marcato sulle politiche attive del lavoro e la riqualificazione professionale.

Tra le diverse prestazioni erogate dall’INPS, il Supporto per la Formazione e il Lavoro rappresenta una risposta concreta per chi si trova in difficoltà occupazionale. Questa misura prevede un’indennità mensile di 500 euro, erogata tramite bonifico sull’IBAN indicato dal beneficiario, per un periodo che può durare fino a 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi in caso di prosecuzione della formazione.

Il SFL è rivolto a cittadini italiani, comunitari e stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia da almeno cinque anni, con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e con determinati requisiti economici, tra cui un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro annui e specifiche soglie di patrimonio mobiliare e immobiliare. Un elemento fondamentale per l’accesso al sussidio è la partecipazione attiva a progetti di formazione, qualificazione, accompagnamento al lavoro e altre politiche attive, nonché la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i centri per l’impiego territorialmente competenti.

La misura mira a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa, richiedendo un impegno concreto nella frequenza delle iniziative formative e nella disponibilità ad accettare offerte di lavoro coerenti con il proprio profilo professionale. Solo il rispetto di queste condizioni permette di mantenere il diritto all’indennità.

Come accedere e monitorare i pagamenti

Per usufruire del Supporto per la Formazione e il Lavoro, è necessario presentare domanda telematica all’INPS. Successivamente, il beneficiario deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), piattaforma digitale che facilita la ricerca di opportunità lavorative e formative e che consente di firmare digitalmente il Patto di Attivazione.

I pagamenti sono generalmente effettuati intorno al 27 del mese, in linea con le scadenze che erano previste per il Reddito di Cittadinanza. L’accredito avviene direttamente sul conto corrente indicato nella domanda, semplificando così l’accesso ai fondi e velocizzando le procedure di erogazione.

Per verificare l’effettivo accredito e conoscere il calendario dettagliato dei pagamenti, i beneficiari possono consultare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino attraverso il portale MyINPS, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS. Qui sono disponibili informazioni aggiornate sulle date di accredito e sullo stato delle prestazioni richieste.

Tra i criteri essenziali per poter accedere al SFL si segnalano:

Età compresa tra 18 e 59 anni ;

; Residenza in Italia da almeno cinque anni, con due anni consecutivi di residenza immediatamente precedenti alla domanda;

ISEE familiare in corso di validità non superiore a 10.140 euro annui;

Assenza nel nucleo familiare di minori, ultrasessantenni o persone con disabilità considerate in carico ai servizi socio-sanitari;

Non essere sottoposti a misure cautelari o condanne definitive negli ultimi dieci anni;

Non aver cessato un rapporto di lavoro volontariamente nei 12 mesi precedenti, salvo giusta causa.

Inoltre, è fondamentale che il richiedente sia disponibile a sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e a partecipare alle iniziative previste dai centri per l’impiego. È previsto anche l’obbligo di comunicare eventuali variazioni occupazionali durante il periodo di fruizione del beneficio.