Smog e respiro: gli effetti dell’inquinamento spiegati in 100 secondi

Ambiente e salute in 100 secondi pubblica oggi, venerdì 10 luglio 2026, in Italia, una nuova serie di video-interviste sull’inquinamento atmosferico nell’ambito della campagna “Cambiamo aria”, promossa da ISDE Italia con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Italia, per portare a cittadini, medici e amministratori dati e proposte su un fattore ambientale che incide direttamente sulla salute pubblica.

Inquinamento atmosferico, la campagna “Cambiamo aria” entra nel vivo

Il nuovo ciclo di Ambiente e salute in 100 secondi raccoglie 14 brevi contributi video con esperti e rappresentanti del mondo medico-scientifico. L’obiettivo, spiegano i promotori, è rendere più accessibili le evidenze disponibili su smog, polveri sottili e impatti sanitari, senza rinunciare al rigore dei dati.

La campagna “Cambiamo aria” nasce per rafforzare la consapevolezza pubblica su uno dei principali determinanti ambientali della salute. Non solo numeri, dunque. Le interviste affrontano le cause dell’inquinamento dell’aria, i suoi effetti sull’organismo e le possibili risposte, dalle politiche urbane alla prevenzione individuale, con una domanda di fondo: che cosa si può fare, adesso, nelle città italiane?

Nel progetto rientra anche il lavoro dell’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e di Clean Cities Italia, realtà impegnate da tempo sul tema della riduzione del traffico inquinante e della trasformazione degli spazi urbani. La chiave, in questo caso, è comunicativa: parlare di salute, ambiente e mobilità con un linguaggio comprensibile, ma non semplificato fino a perdere precisione.

Il ricordo di Giuseppe Fattori e il valore della divulgazione

La serie assume un significato diverso perché rappresenta uno degli ultimi lavori di Giuseppe Fattori, medico, docente di marketing sociale, presidente di ISDE Modena e promotore di Ambiente e salute in 100 secondi, scomparso improvvisamente nel marzo 2026. Chi ha lavorato con lui lo ricorda come un professionista capace di tenere insieme mondi spesso distanti: sanità, ambiente, comunicazione pubblica.

Fattori aveva insistito molto su un punto, raccontano nell’ambiente di ISDE Italia: la divulgazione non è un accessorio, ma uno strumento di prevenzione. Tradurre concetti complessi, come l’esposizione cronica al particolato fine o il rischio legato agli ossidi di azoto, significa aiutare le persone a orientarsi, e anche a chiedere politiche più attente.

Il suo lavoro, in questa nuova serie, resta sullo sfondo ma si avverte. Nel taglio breve delle interviste, nei tempi rapidi, nella scelta di un formato pensato per circolare online e arrivare anche a chi non legge rapporti scientifici o documenti tecnici. Una forma di comunicazione diretta, quasi da servizio pubblico.

Polveri sottili e cervello, il ruolo del PM2,5

Nella rubrica, il dottor Paolo Bortolotti, neurologo e coordinatore nazionale del progetto “Cambiamo aria”, spiega come l’inquinamento atmosferico possa danneggiare anche il sistema nervoso. Il passaggio, spesso meno conosciuto rispetto agli effetti su cuore e polmoni, riguarda la capacità di alcune particelle di superare le barriere naturali dell’organismo.

Le polveri sottili, in particolare il PM2,5 e le particelle ultrafini, possono oltrepassare il filtro polmonare e raggiungere il cervello attraverso il circolo sanguigno. In alcuni casi, ha spiegato Bortolotti, il percorso può essere ancora più diretto: dalla mucosa olfattiva alle strutture nervose, una via breve, anatomica, che rende più fragile la protezione dell’encefalo.

Queste particelle non viaggiano da sole. Possono trasportare metalli pesanti, idrocarburi aromatici e altre sostanze tossiche, favorendo processi di infiammazione e stress ossidativo nei tessuti nervosi. Gli effetti, precisano gli esperti, dipendono dalla durata dell’esposizione, dalla concentrazione degli inquinanti, dall’età e dalle condizioni di salute della persona. Un bambino, un anziano o un paziente fragile non hanno la stessa capacità di risposta.

I rischi per ictus, malattie neurodegenerative e neurosviluppo

Secondo le evidenze richiamate nella campagna “Cambiamo aria”, l’inquinamento atmosferico è associato a un aumento del rischio di ictus e di patologie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer. Nel quadro citato dagli specialisti rientrano anche sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica e possibili alterazioni del neurosviluppo.

Il tema dei bambini, in particolare, è tra i più delicati. Alcuni inquinanti possono attraversare la barriera placentare e interferire con lo sviluppo cerebrale nelle prime fasi della vita, quando l’organismo è più vulnerabile e i danni possono lasciare conseguenze durature. “Ridurre l’esposizione non è solo una scelta ambientale”, è il senso del messaggio rilanciato dagli esperti, “ma una misura di tutela sanitaria”.

Da qui la richiesta di una responsabilità più ampia, che non si fermi al comportamento individuale. Servono città meno dipendenti dal traffico privato, monitoraggi più chiari, politiche di prevenzione e una comunicazione capace di raggiungere le persone prima che il rischio diventi malattia. È il filo che tiene insieme le 14 interviste: cambiare aria, letteralmente, per proteggere la salute.