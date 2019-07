Smartphone e occhi: troppe ore al giorno aumentano rischi per la vista

In particolare lo specialista fa riferimento alla possibilità di incorrere in astenopia occupazionale , la condizione di affaticamento oculare che è collegata all’impegno visivo da vicino e che, tra i sintomi più frequenti, presenta irritabilità degli occhi e la cefalea. Si tratta di un concetto codificato negli anni ’80 del secolo scorso dalla branca oculistica nota come ergoftalmologia o oftalmologia del lavoro:

È sempre opportuno cercare di non prolungare l’osservazione per vicino facendo delle pause che non possono essere ‘smetto di usare il computer e prendo il cellulare o viceversa’. La pausa deve prevedere la messa a riposo del sistema accomodativo, mediante lo spostamento della nostra osservazione a distanze superiori almeno a 3 metri, ancora meglio 6, come ad esempio guardare fuori da una finestra.

