Approccio olistico alla salute: cosa significa

Fonte immagine: Photo by Natalia Figueredo on Unsplash

L'assistenza sanitaria olistica è un approccio integrato alla cura e al benessere della persona, che viene considerata nella sua completezza.

Parliamo di: Rimedi naturali

L’assistenza sanitaria olistica è un approccio integrato alla cura e al benessere della persona, che viene considerata nella sua completezza e non semplicemente in relazione alla manifestazione dei sintomi o delle malattie già diagnosticate. Nell’approccio olistico, il corpo e la mente sono integrati e inseparabili: l’olismo, in greco “olos” ossia “tutto”, considera l’essere umano come un “unicum”, cioè un insieme di tutte le sue parti.

Gli operatori sanitari olistici si adoperano per la valutazione di tutte le condizioni che possono influenzare negativamente la salute di un individuo, non si soffermano sull’identificare e trattare un disturbo specifico. Sono attenti a guardare i vari aspetti dello stile di vita e anche dei pre-esistenti problemi di salute, progettando un percorso di trattamento che aiuti a raggiungere un livello ottimale di benessere. La salute non è solo l’assenza di malattia, ma anche uno stato positivo dell’essere. L’approccio olistico unisce la saggezza, le tradizioni e le discipline delle arti di guarigione orientali con i progressi della moderna medicina occidentale.

I pazienti partecipano attivamente

In un centro di assistenza sanitaria olistica i pazienti non sono destinatari passivi delle terapie e delle cure: poiché ogni persona ha una responsabilità diretta per la propria salute e deve essere un partecipante attivo alla propria guarigione, i pazienti sono incoraggiati a essere responsabili della cura quotidiana attraverso la dietaa, l’esercizio fisico, lo stile di vita e l’abitudine al benessere. Gli operatori olistici supportano i pazienti in ogni fase del processo, aiutandoli a fare le scelte appropriate e assumersi la responsabilità del loro stato di salute.

Principi fondamentali della filosofia olistica

Lo stato di salute coinvolge la persona nella sua interezza: la mente e il corpo sono integrati e inseparabili. La vera salute non è solo l’assenza di malattia, ma uno stato positivo dell’essere che si ottiene con il trattamento delle cause piuttosto che dei sintomi. Ogni persona ha la responsabilità della propria salute e deve essere un partecipante attivo alla propria guarigione.

Un principio fondamentale della medicina olistica è la consapevolezza che la salute non è solo l’assenza di malattia, come già spiegato, ma uno stato dinamico di equilibrio in un sistema energetico vivente. Questo principio fondamentale, secondo cui gli individui sono in una relazione costante e dinamica con la salute e la malattia, riflette l’importanza del mantenimento di un equilibrio tra una persona e il suo ambiente per scoprire quali fattori promuovono o impediscono il benessere. L’armonia in queste interazioni dà origine a uno stato proprio di benessere, mentre disarmonia e squilibrio si traducono in malattia.

Medicine olistiche tradizionali

L’importanza dell’individuo nella sua completezza è un approccio alla cura tipico delle antiche medicine tradizionali, le più note sono la medicina ayurvedica, la medicina tradizionale cinese e la medicina tibetana. In tutte queste il concetto di energia, inteso come equilibrio energetico uomo-ambiente, è fondamentale, tanto quanto lo è la spiritualità dell’individuo, intesa anche come capacità di introspezione.

In generale, in questi approcci terapeutici il paziente viene aiutato con le cosiddette “terapie naturali”, come aromaterapia, cristalloterapia, cromoterapia, Reiki e anche Fiori di Bach. In tutti i casi si agisce con l’intento di rimuovere i blocchi energetici, anche emozionali, per favorire il ritorno al benessere e all’equilibrio psicofisico.