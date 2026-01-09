Negli anni Novanta, prima dell’avvento dei cellulari, le schede telefoniche erano strumenti essenziali per comunicare.

Utilizzate nelle cabine telefoniche della Sip, poi Telecom, permettevano di effettuare chiamate grazie a un credito prepagato. Oggi, questi oggetti sono diventati pezzi da collezione ambiti, soprattutto le edizioni limitate o tematiche.

Le collezioni di schede telefoniche hanno preso piede proprio in quel decennio, trasformando un semplice strumento funzionale in un vero e proprio oggetto di culto per appassionati di tutte le età. Serie come “Compagna di tutti i giorni”, “Fasce orarie” o “R2 avviso di chiamata” sono tra le più ricordate. Particolarmente apprezzata è la serie “Trottole”, con il suo slogan “Se ti gira…”, che oltre a una grafica accattivante offriva anche la possibilità di personalizzare il retro con pubblicità. Nonostante la tiratura di milioni di pezzi, possedere l’intera collezione è un sogno per molti collezionisti, data l’ampia varietà di varianti emesse.

Le prime schede illustrate, prodotte dalla Technicard System, vantavano immagini delle bellezze architettoniche e artistiche italiane, selezionate dagli Assessori al Turismo, rendendo ogni scheda un piccolo gioiello di promozione culturale.

Categorie e valutazioni: come riconoscere le schede più preziose

Le schede telefoniche da collezione si dividono principalmente in quattro categorie:

– Ordinarie: schede Telecom o Sip con larga tiratura e pubblicità aziendali;

– Pubblicitarie: commissionate da aziende esterne per scopi commerciali;

– Tematiche: dedicate a temi artistici o culturali;

– Speciali: emesse in occasioni particolari e con tirature limitate.

Il valore di una scheda dipende da diversi fattori: la rarità, la data di emissione, lo stato di conservazione e la presenza del talloncino staccabile integro. Una scheda usurata, rovinata o smagnetizzata perde gran parte del suo valore collezionistico.

Tra le schede più pregiate, quelle raffiguranti la Torre di Pisa spiccano per il loro valore, stimato intorno ai 3.000 euro. Altre schede particolarmente ricercate includono quelle dedicate al centenario del cinema, ai Mondiali di Calcio Italia ‘90 e alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Quest’ultimo evento, svoltosi dal 19 luglio al 4 agosto negli Stati Uniti, è stato il primo a vedere la partecipazione di tutti i 197 comitati olimpici nazionali riconosciuti e ha rappresentato un momento storico per lo sport mondiale, nonostante l’ombra dell’attentato al Centennial Olympic Park. Le Olimpiadi di Atlanta, caratterizzate da nuove discipline come il beach volley e la mountain bike, hanno lasciato un segno anche nelle collezioni di schede telefoniche, con edizioni commemorative molto ricercate.

Le schede più rare e preziose, come quelle prodotte tra il 1977 e il 1981 dalla Sida, o le schede Urmet bianche e rosse degli anni ’80, possono raggiungere cifre vicine ai 10.000 euro, soprattutto se in condizioni perfette. Anche alcune schede omaggio di aziende come Alitalia, Intel o Lufthansa, nonché la serie “Labirinto” e quelle raffiguranti opere artistiche come il particolare di Michelangelo o i trulli di Alberobello, sono particolarmente ambite.

Se si ritrovano vecchie schede telefoniche in ottimo stato, è importante sapere come valorizzarle. Oggi esistono numerose possibilità di vendita: dalle fiere specializzate ai mercatini dell’usato, fino a una vasta offerta online. Il web ospita gruppi social e piattaforme dedicate agli appassionati di collezionismo, dove è possibile scambiare, vendere o acquistare schede rare.

Essere informati sul valore attuale delle schede e sulle sue caratteristiche può fare la differenza nell’ottenere un giusto prezzo. Inoltre, è consigliabile rivolgersi a esperti o periti di collezionismo per una valutazione accurata.